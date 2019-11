Una mamma cerca sua figlia minorenne, fuggita di casa tramite Chi l’ha visto?

Una giovane della provincia di Treviso, Letizia Diana, di 17 anni, è scomparsa di casa con un uomo che aveva incontrato virtualmente su WhatsApp, la sua mamma ha denunciato la scomparsa della figlia e chiede l’aiuto di tutti per trovarla.

Mamma disperata cerca la figlia minorenne fuggita di casa

Iona, mamma della diciassettenne Letizia Diana, da alcuni giorni, non sa più cosa fare e teme per la sua bambina, lontana da casa, in compagnia di un uomo potenzialmente pericoloso. Vediamo insieme com’è cominciata questa oscura vicenda. “E’ andata via con un giovane di 27 anni, che ha conosciuto su un gruppo WhatsApp. Lui vive in Germania e ho paura che sia uno sfruttatore, che l’abbia presa per farla prostituire. Sono terrorizzata e temo per la vita di mia figlia” ha dichiarato, estremamente preoccupata, Ioana Botezatu. Da quando i giovani si sono incontrati nel mondo virtuale Letizia è cambiata.

“E’ sempre stata una ragazza tranquilla, che pensava solo alla scuola. Frequenta la terza media perché ha avuto qualche difficoltà, ma sognava di diplomarsi per poi iniziare una scuola professionale. Fino a quando ha conosciuto quell’uomo, che le ha fatto il lavaggio del cervello. Ho cercato di farle capire che le amicizie nate così non sono reali, che non ci si deve fidare. Ma non ci sono riuscita”. Il giorno in cui è scomparsa Letizia ha detto alla madre che usciva per andare a messa, ma non è più tornata.

LEGGI ANCHE > ROMINA POWER NON CREDE CHE YLENIA SIA MORTA. L’APPELLO A CHI L’HA VISTO – FOTO & VIDEO

Il ventisettenne sarebbe arrivato dalla Germania per prendere la ragazza. “Abbiamo ricevuto una chiamata dal telefono di Letizia, ma era lui a parlare ha detto che mia figlia stava bene e che da quel momento si sarebbe preso cura di lei. Gli ho detto che doveva subito riportala da noi, perché è minorenne, altrimenti l’avrei denunciato. Lui mi ha risposto che se l’avessi fatto non l’avrei mai più vista”. Purtroppo da quel momento il telefono di Letizia è spento e anche sui social non c’è traccia dell’adolescente. Iolanda è andata a sporgere denuncia ai carabinieri di Conegliano, immediatamente sono partite le ricerche riguardanti l’uomo che ha portato via Letizia.

“Ho cercato di prendere informazioni e mi hanno detto cose orribili su di lui. Temo per la vita di Letizia. Ogni ora che passa la mia sofferenza aumenta, chiedo l’aiuto di tutti per ritrovare mia figlia” La donna si è rivolta a Chi l’ha visto per ottenere aiuto. La ragazza è alta 1,60 cm. , ha i capelli rossi e al momento della scomparsa indossava un giubbotto verde militare con cappuccio bordato di pelliccia, jeans blu strappati in alcuni punti e scarpe sportive Converse nere. «Letizia ti prego torna a casa, tutti siamo distrutti. Ti prego amore mio” ha ribadito la mamma. Unimamme, cosa ne pensate di questa drammatica storia riportata sul Corriere? Aiuterete la mamma di Letizia a trovare sua figlia?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.