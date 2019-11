A Chi l’ha Visto, Romina Power fa un’appello per la scomparsa della figlia Ylenia 25 anni fa. Mostrate le foto di come Ylenia potrebbe essere ad oggi.

Romina Power non si è mai data per vinta ed è sempre alla ricerca di qualsiasi informazione che la possa aiutare a ritrovare Ylenia Carrisi, la sua primogenita. Di Ylenia, nata il 29 novembre 1970, si sono perse le tracce da ormai 25 anni. Ylenia è scomparsa nel 1993 mentre si trovava a New Orleans per delle ricerche per un libro sugli artisti di strada. Nella trasmissione televisiva Mi Manda Rai Tre, la cantante ed ex moglie di Albano Carrisi ha lanciato un appello e sono state mostrate le foto che indicano come potrebbe essere oggi.

Romina Power: l’appello per Ylenia scomparsa 25 anni fa

A distanza di 25 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, Romina Power, la madre, non perde le speranze ed interviene durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” che da anni si occupa di provare a ritrovare le persone scomparse. Nella puntata andata in onda il 20 novembre, Romina ha lanciato un accorato appello: “In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca. So che sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare“.

LEGGI ANCHE > YLENIA CARRISI A CHI L’HA VISTO | LO STRAZIO DI ROMINA E I RICORDI DI ALBANO | FOTO

Nella trasmissione sono state mostrate delle foto di come potrebbe essere ad oggi Ylenia. Le immagini-age progressed sono state realizzate dall’antropologa forense Chantal Milani.

Sono stati studiati dei vecchi video dove era presente Ylenia e sono stati visti anche gli invecchiamenti dei genitori. In questo modo sono state realizzate le immagini che mostrano la probabile fisionomia attuale della figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi.

LEGGI ANCHE > ROMINA POWER: L’APPELLO PER YLENIA DOPO 25 ANNI | FOTO

La conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice, che conduce il programma, Federica Sciarelli ha affermato che ci sarà un messaggio unificato trasmesso in tutto il mondo per chiedere aiuto affinché venga ritrovata. Inoltre, durante il servizio dedicato ad Ylenia sono state spiegate le ragioni per le quali la ragazza potrebbe essere ancora viva. Una di queste è che potrebbe avrebbe cambiato identità e non si ricordi più del suo passato dopo essere stata soggiogata da Alexander Masakela, a New Orleans, il guru di cui lei si fidava.

Voi unimamme evete visto la trasmissione? pensate che prima o poi Ylenia possa essere ritrovata?