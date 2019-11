A chi l’ha visto, questa sera alle 21.20 puntata dedicata a Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina power scomparsa da 25 anni.

Unimamme, torniamo a parlarvi di Ylenia Carrisi, figlia del cantante Al Bano e Romina Power.

Ylenia Carrisi: puntata dedicata a chi l’ha visto

Questa sera alle 21.20 su Rai3, nel corso della puntata di Chi l’ha visto la conduttrice Federica Sciarelli si occuperà del caso di Ylenia, scomparsa ormai da 25 anni e creduta, da molti, morta. Di recente vi abbiamo raccontato che sua mamma Romina non ha mai perso le speranze di riabbracciare la figlia, per questo ha condiviso un nuovo appello su Instagram rivolto a chi potesse avere informazioni sulla figlia: Ylenia è nata nel mese di Novembre. Aveva 23 anni quando è scomparsa. Non ho mai abbandonato la speranza di poterla riabbracciare. So che da allora è sicuramente cambiata, ma se qualcuno riconoscesse una donna che somiglia a questa ragazza, per favore contattatemi. Grazie, e condividete se potete”.

Nonostante nel 2013 il papà Al Bano abbia presentato richiesta di istanza per morte presunta, anche per lui è stato molto difficile gestire il dolore per la scomparsa della figlia tanto adorata. Durante un’intervista del settimanale Oggi ha detto: “quando perdi una figlia in quella maniera, anzi in qualunque altra maniera succeda, ti chiedi “perché proprio a me che sono un credente, che sono un cristiano?”. In quei momenti di pazzia mentale non puoi evitare quei pensieri perché sono loro che ti aggrediscono”.

Poi ha aggiunto: ” improvvisamente, mi sono reso conto che stavo male due volte: la prima perché mi sentivo contro Dio, l’altra perché avevo perso mia figlia. Ancora quando ne parlo c’è qualcosa dentro di me che va in subbuglio. La cosa bella è quando ho chiesto scusa al Signore, quando ho chiesto scusa a Dio per questa mia reazione. Ho passato veramente un periodo nero. Poi proprio la fede, insieme alla musica, mi ha salvato da questo buio profondo”.

Ricordiamo che Ylenia è scomparsa nel 1993 mentre si trovava a New Orleans per delle ricerche per un libro sugli artisti di strada. Quando il fratello Yuri si è recato nella stessa città per incontrarla ha scoperto che della sorella non c’era più traccia. Tutte le varie piste seguite dalla polizia americana e italiana sono sfociate nel nulla e, a tutt’oggi, Ylenia risulta ancora scomparsa. Ora Federica Sciarelli prova a riprendere in mano il caso, noi speriamo che questo serva ad aiutare la famiglia di Ylenia e voi unimamme seguirete la puntata di questa sera?