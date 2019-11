Romina Power e l’appello per ritovare la figlia Ylenia Carrisi.

Romina Power, nel mese in cui è nata sua figlia Ylenia, novembre, lancia un appello sui social per ritrovarla.

Romina Power continua a cercare sua figlia

Novembre è un mese molto duro per Romina Power, perché è quello in cui è nata sua figlia Ylenia. Sono trascorsi 25 anni dalla misteriosa scomparsa della ragazza, avvenuta a New Orleans, ma la madre della giovane non si è mai rassegnata alla perdita della figlia e attende ancora, dopo tutti questi anni, il suo ritorno.

Di recente la cantante ha pubblicato su Instagram un appello, per ricordare la scomparsa di Ylenia. Ecco che cosa ha scritto: “novembre è il mese in cui è nata Ylenia. Lei è scomparsa in America nel gennaio del 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo. So che deve essere cambiata molto da allora, ma se qualcuno riconosce una donna che le assomiglia, per favore mi contatti. Per favore condividete se potete“.

LEGGI ANCHE > ROMINA POWER CONDIVIDE UNA FOTO INEDITA CON LA FIGLIA YLENIA – FOTO

Ylenia, come accennavamo, era scomparsa nel nulla dopo aver incontrato il musicista di strada Alexander Masakela. La sua famiglia aveva avuto l’ultimo contatto con lei nel dicembre del 1993. Nonostante l’ipotesi più probabile è che Ylenia si sia suicidata nelle acque del Mississipi, ci sono stati diversi avvistamenti, poi rivelatisi tutti falsi. Un guardiano notturn, Albert Cordova, aveva riferito di aver visto una ragazza che somigliava molto alla figlia di Al Bano e Romina power gettarsi nel fiume il 6 gennaio del 199. Nel 2004 suo papà Al Bano ha proposto un’istanza per morte presunta.

LEGGI ANCHE —> ROMINA POWER SI SFOGA: YLENIA POTREBBE AVER PERSO LA MEMORIA | FOTO

Unimamme, cosa ne pensate d questo appello condiviso dalla mamma di Ylenia su Instagram? Voi lo farete girare?