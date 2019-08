Un papà ha fatto il segno sui suoi gemelli neonati per distinguerli.

Un papà ha avuto 2 gemelli ed ecco in quali guai si trova.

“Mia moglie ha avuto 2 gemelli. Tutto è andato alla grande, ho trascorso molto tempo a casa con loro, ma alla fine sono dovuto tornare al lavoro dopo circa 2 mesi. Quindi non sono stato vicino a loro quanto avrei voluto. Mia moglie gli ha condividere i vestiti, quindi ho zero indizi su chi sia chi per via dei vestiti. Sono uguali e non riesco a distinguerli. Le ho chiesto se si possono separare i vestiti, ma lei ha detto di no, perché per lei è carino vestirli uguali. Ogni volta che sbaglio a chiamarne uno per nome lei si arrabbia e mi ignora per un’ora. L

ei trascorre con loro tutto il giorno, tutti i giorni e quindi sa distinguerli, io non riesco. Quindi ho disegnato un puntino (con un pennarello sicuro) sulla mano destra di uno e sulla sinistra dell’altro, così posso chiamarli col nome giusto. Così ha iniziato a funzionare. Lei si è arrabbiata molto perché avevo bisogno di questo grande aiuto per distinguere i nomi.

Le trascorre con loro tutto il giorno, io no. Si è arrabbiata e se n’è andata. Sono trascorsi alcuni giorni ed è ancora arrabbiata. Ora mi chiedo se sono io ad essere stato il c****** e “.

Molti utenti di Reddit hanno dato ragione al papà: “dategli un po’ di tregua”.

“Tua moglie dovrebbe abituarsi all’idea che molti li confonderanno finché non saranno cresciuti. Magari invece di disegnare su di loro potresti fare un’altra cosa. Ma se lei non ha voglia di aiutarti non ha il diritto di arrabbiarsi”.

Un’altra persona ha scritto: “tua moglie la sta gestendo in modo orribile, certo che hai bisogno di aiuto se non trascorri tanto tempo quanto lei con loro. Questo non ti rende un cattivo genitore”.

E ancora: “non puoi ignorarti e aspettare che il problema si risolva da solo. Non dovrebbe vestirli uguale se sa che per te è difficile identificarli o almeno fargli indossare abiti diversi mentre sono a casa. Si arrabbia per l’unica cosa che potrebbe aiutare”.

Un altro utente gli ha suggerito di dipingere le unghie dei bimbi di colori diversi.

LEGGI ANCHE > SEI GEMELLINI NATI CON PARTO CESAREO: UN CASO RARISSIMO

“Dai loro pigiami diversi a forma di animale, calze colorate, un braccialetto, ma non dipingere sulla tua prole. O tua moglie si arrabbierà e avrà ragione. Non sono pecore”.

Il papà ha aggiunto: “le ho proposto qualcuna delle vostre idee, i braccialetti, lei si è messa a ridere, qualunque cosa propongo a lei non piace. Dice che dovrei essere in grado di distinguerli e questo mi fa diventare pazzo”.

Unimamme, voi cosa consigliereste a questo papà disperato?