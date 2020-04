Si potrà andare al mare senza mascherine, spiega un esperto, ma occorrerà fare attenzione all’acqua.

Unimamme, forse molte di voi si staranno chiedendo come saranno le nostre vacanze, qualora sceglieste di andare al mare. Un esperto del Campus Bio-Medico di Roma ha dato il suo parere.

Estate e coronavirus: cosa dice un esperto

Massimo Ciccozzi, responsabile della unità di Statistica medica ed epidemiologia del Campus Biomedico di Roma, ha dato il suo parere circa la possibilità di recarsi al mare la prossima estate. In un’intervista a Adnkronos, in vista della riapertura del 4 maggio, ha dichiarato: “al mare senza le mascherine, ma rispettando un distanziamento di almeno 2 metri e mezzo, in spiaggia e anche in acqua”. Ciccozzi ha anche co-firmato una ricerca da cui emerge che il virus è diventato più contagioso e infettante quando è arrivato in Europa e in Nord America. Secondo Ciccozzi il Covid -19 perderà potenza. “Questo fa parte dell’evoluzione virale, più passa da uomo a uomo, più perde potenza”.

Ultimamente si sono sentite molte teorie riguardanti anche il fatto che questo virus potrebbe indebolirsi o scomparire in estate, Cizzozzi però su questo punto non è molto ottimista. “La Spagnola del ’18 ebbe un picco massimo in agosto, e la Mers si diffuse in Arabia a 40 gradi: non sarà il sole a contrastare il coronavirus, ma saremo noi che non lo alimenteremo mantenendo il distanziamento e tutte le precauzioni necessarie” ha detto su Adnkronos.

E’ di questi giorni, inoltre, la scoperta di tracce di coronavirus sono state riscontrate nell’acqua potabile a Parigi e nelle lacrime. Quest’ultima ricerca lo ha fatto commentare così: “evitiamo di consolare con un bacio chi piange e di scambiare fazzoletti usati”

Riguardo alla sabbia e ai costumi da bagno ha infine confermato che al momento non ci sono dati.

Unimamme, cosa ne pensate di questo pronostico per l’estate? Voi ci state già pensando?

