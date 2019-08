La cantante Alanis Morissette è diventata mamma per la terza volta a 45 anni. La cantante ha pubblicato una foto del piccole ed ha svelato il nome.

Lo scorso marzo la cantante Alanis Morrissette aveva annunciato di essere incinta del suo terzo figlio. In questi giorni ha fatto sapere, attraverso sui social, di aver partorito e di essere perciò diventata di nuovo mamma.

La cantante aveva dichiarato di aver sempre desiderato tre figli, ma a causa di alcuni aborti spontanei non era ancora riuscita a rimanere incinta.

Alanis Morissette: l’artista è riuscita a realizzare il suo sogno di avere tre figli, le difficoltà non sono mancate

Alanis Morissette dal 2010 è sposata con il rapper Mario Treadway, in arte Souleye. Sul suo profilo Instagram ha dato la bella notizia, della nascita del suo terzo figlio: “È qui, Winter Mercy Morissette-Treadway. 8/8/19”. La didascalia è accompagnata da una tenera foto che ritrae il piccolo mentre dorme serenamente avvolto in una copertina.

Sotto forma di hashtag, ha aggiunto la frase: “Per tutta la vita ho sognato di amare voi tre“.

Infatti, la cantante è mamma già altri due bambini, il suo primogenito Ever Imre di 8 anni e Onyx Solace di tre anni. Ed a 45 anni è diventata per la terza volta mamma.

Come ha dichiarato lei stessa, in alcune interviste, ha sperato in una nuova gravidanza anche se ha avuto degli aborti spontanei che le avevano fatto perdere la speranza: “Tra i miei due parti ci sono stati dei tentativi falliti, poi gli aborti spontanei che hanno provocato in me dolore e paura. Ho inseguito e pregato per una nuova gravidanza, imparando tantissime cose sul mio corpo. Mi sono formata, volevo sempre risposte precise dai ginecologi, mi chiedevano se avessi un background medico”.

Visualizza questo post su Instagram her gentle hello. 😭 #sweetesttiniestmidwifetouch #onyxsbaby 😍💕 Un post condiviso da Alanis Morissette (@alanis) in data: 13 Lug 2019 alle ore 5:09 PDT

Come riportato da Vanity Fair, Alanis ha sofferto di depressione post-parto nelle precedenti gravidanze: “Ti svegli e ti senti come coperto da una montagna di catrame. Avevo già sofferto di depressione prima di avere figli, guarii ritornando sul palco”. Per questo ha pensato di tornare a lavorare sperando che tutto sarebbe ritornato alla normalità: “E invece no. La prima volta ho aspettato oltre un anno prima di chiedere aiuto. La seconda quattro mesi. Se ricapiterà, non farò passare quattro minuti”. Come lei stessa ha scritto su Instagram, “lentamente, con conoscenza e facendosi aiutare la guarigione è possibile e il benessere può essere ripristinato“.

I fan dell’artista sono stati contenti della notizia e da tempo la seguivano sui social mentre faceva ginnastica, cantava o giocava con gli altri figli che erano contenti dell’arrivo del fratellino.

Visualizza questo post su Instagram angel baby shower. #villagelove ✨💕❤️🙏🏻😍 #cantdothisalone Un post condiviso da Alanis Morissette (@alanis) in data: 29 Lug 2019 alle ore 3:17 PDT

Leggi anche > Cristel Carrisi di nuovo mamma: è nata la piccola Cassia

Voi unimamme eravate a conoscenza della nascita del terzo figlio della cantante Alanis Morissette?