Alena Seredova, lo sappiamo, è incinta di una bambina e nonostante i tempi difficili dovuti all’epidemia da Coronavirus, soprattutto al Nord, continua a condividere la sua gravidanza con i tanti fan e a rimanere serena.

La Seredova vive infatti a Torino, in Piemonte, dove il Coronavirus è una minaccia molto presente. In occasione di un’intervista a Vanity Fair ha scritto su Instagram: “Io sono Torino perché Torino è la città dove sono nati i miei figli e dove c’è ora il mio cuore. Amo la forza di questa città perché sta affrontando l’emergenza con responsabilità e compostezza. E so che andrà tutto bene. Ma io sono anche Praga dove sono nata e dove i miei genitori e mia sorella stanno vivendo la stessa paura che c’è qui. E poi sono anche Mondo perché siamo tutti uguali nella voglia di vivere. Spero infine con tutto il cuore che la nostra piccola creatura possa nascere in un mondo libero da paura e barriere e che possa abbracciare i suoi nonni”.

In questi giorni Alena Seredova ha pubblicato una foto di lei per strada con la mascherina, rappresentando appieno ciò che possono e devono fare le donne incinta in questo periodo.

Alena Seredova incinta esce di casa con la mascherina: i controlli non possono aspettare

Alena sta per diventare mamma per la terza volta, dopo i primi figli avuti da Gigi Buffon, David Lee e Louis Thomas. Questa volta però cambia tutto perché la Seredova aspetta da Alessandro Nasi, suo compagno dal 2015, una bambina che secondo i tempi nascerà a giugno. Parlando della sua gravidanza, la Seredova ha dichiarato più di una volta di non pensare di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Aveva infatti raccontato: “Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”. E quella persona è stata Alessandro Nasi, che diventerà padre per la prima volta.

Tornando alla foto, la Seredova è uscita per fare l’ecografia, nella didascalia ha infatti scritto: “Esco solo per vedere te“. Poi, ha aggiornato i fan scrivendo: “solo buone notizie“.

Un atteggiamento positivo quello della Seredova, che può fungere da esempio per le altre donne in attesa di come la gravidanza ai tempi del Coronavirus non debba terrorizzare. Tra l’altro anche gli esperti hanno rassicurato le donne incinte, le quali devono soprattutto non saltare controlli. E’ sufficiente infatti prendere le dovute precauzioni e uscire solo se necessario, proprio come fa la Seredova.

E voi unimamme in attesa, come state vivendo questo periodo? Cercate di restare serene?

