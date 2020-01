Una bambina ha rischiato di farsi molto male con un gioco delle Lol, più di una mamma ha segnalato incidenti.

Unimamme, forse tutte voi conoscete le Lol, le micro bamboline da montare e smontare, sogno di tante bambine. Una mamma, di recente, ha segnalato un pericoloso incidente capitato a suo figlia, proprio con un giocattolo delle Lol.

bimba rischia un dito a causa di un giocattolo delle Lol: la vicenda

Ecco il messaggio scritto da questa mamma sul gruppo Facebook Lol Surprise: “Attenzione. Questa mattina mia figlia è rimasta incastrata con un dito nel LOL Glamper, l dito schiacciato stretto così da impedirle la circolazione. Questo prodotto dovrebbe essere richiamato o il design dovrebbe essere cambiato. Non sapevo che questo stava succedendo ad altre persone finché non ho cercato su google sui modi in cui le dita rimangono schiacciate.Ci sono voluti più di 30 minuti per liberarla perforando il fondo. Riportate questo alla #ConsumerProductsSafetyCommission.”

Come accennavamo quello di Kiran non è l’unica segnalazione, anche un’altra mamma, Emilie Staige, ha scritto: “se avete comprato il LOL Glampare fate attenzione al fatto che le dita di vostro figlio possono rimanere incastrate in questo ridicolo buco usato per aprire il camper. Dopo 45 minuti siamo riusciti a toglierlo, buon Natale”. In realtà il problema risale già a settembre quando un’altra mamma aveva comprato il camper per il compleanno della figlia e anche questa bambina era rimasta col dito incastrato. Questo giocattolo viene venduto da Amazon, Argos and Smyths Toys a un prezzo tra 78,49 e 85 sterline.

Isaac Larian, fondatore e capo esecutivo della MGA Entertainmen a cui appartiene LOL Surprise, ha commentato: “sono sconvolto nell’apprendere l’esperienza negativa dei nostri sostenitori col il LOL Glamper. La sicurezza è in come alle nostre priorità quando sviluppiamo i nostri prodotti che devono passare il test di terze parti e tutti i requisiti di sicurezza. Prendo molto sul serio le segnalazioni”. Larian ha aggiunto che ora il meccanismo dei pulsanti è stato riprogettato per impedire che il dito rimanga incastrato.” Unimamme, voi eravate al corrente di questa vicenda segnalata sul The Sun?

