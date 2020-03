Una ricerca condotta dall’Einaudi Institute for Economics and Finance fa delle previsioni circa il momento in cui avremo un azzeramento dei contagi.

Secondo i calcoli statistici dell’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (Eief) tra il 5 il 16 maggio ci potrebbe essere un azzeramento dei contagi.

Contagi da Covid – 19: quando finirà?

I loro calcoli si sono basati sui dati forniti della Protezione civile che però non danno la misura delle persone infettate, elemento che, secondo gli scienziati è “probabilmente maggiore di un intero ordine di grandezza”. Stando ai dati del 29 marzo ecco che per le stime:

il 6 aprile il Trentino Alto Adige dovrebbe essere la prima regione a vedere azzerati i casi

il 7 aprile Liguria, Umbria e Basilicata

l’8 aprile Valle d’Aosta

9 aprile Puglia

10 aprile Friuli Venezia Giulia

11 aprile Abruzzo

14 aprile Veneto e Sicilia

15 aprile Piemonte

16 Aprile Lazio

17 aprile Calabria

20 aprile Campania

22 aprile Lombardia

28 aprile Emilia Romagna

5 maggio Toscana

Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla Protezione civile ha dichiarato: “Stiamo andando nella direzione giusta e non dobbiamo minimamente cambiare strategia. Non sarà un processo di ritorno alla normalità dal niente al tutto, sarà graduale, ma l’obiettivo è riuscire a contenere la situazione adesso, prevenire ulteriori focolai epidemici, specie come quelli visti (al Nord) e ripristinare il più possibile un normale stile di vita”.

Si tratta però di pronostici legato alle differenze di crescita tra una Regione e l’altra, stando però allo scenario più ottimistico. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa previsioni riportate da Repubblica?

