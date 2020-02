Una neonata aveva un tumore ancor prima di nascere, durante il parto i medici dell’ospedale Borgo Trento di Verona le hanno rimosso la massa.

oggi vogliamo parlarvi di un grande successo medico italiano che ha salvato la vita a una neonata che aveva un tumore.

Una piccola è stata operata mentre era ancora parzialmente nell’utero materno

La piccola aveva una massa di 8 cm. sul collo. Nella notte tra il 15 e il febbraio con un giorno di anticipo su quanto programmato 25 medici dell’ospedale Borgo Trento di Verona hanno operato la bimba. Si è trattato di un intervento già sperimentato in precedenza nell’ospedale. La piccola aveva un tumore al collo che ne avrebbe causato la morte non appena separata dalla mamma. Per portare a termine l’operazione i medici avevano deciso per la tecnica Exit (ex utero intrapartum treatment) che viene utilizzata nelle malformazioni fetali con un alto rischio delle ostruzioni aeree. Come si legge sul portale NCBI (National Library of Medicine National Institutes of Health) questa è una tecnica usata col parto cesareo e garantisce che il neonato venga correttamente ossigenato rimanendo attaccato alla placenta. Si usa in molti casi per eliminare grandi masse nel collo.

Importanti, per la corretta esecuzione sono l'ecografia e la risonanza magnetica per la rilevazione della masse in fase prenatale, inoltre è fondamentale anche il monitoraggio materno di complicanze come il travaglio pretermine.Così la piccola è stata operata durante il parto, mentre solo la testa e un braccio sono usciti dall'utero. Mamma e figlia stanno bene.

