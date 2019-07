Una bimba americana è stata lasciata in auto, da sola, con temperature molto elevate, la piccola è morta.

Unimamme, purtroppo oggi dobbiamo annunciarvi la morte di un altro bambino chiuso in auto.

Bambina muore in auto in America: ecco cosa è accaduto

La tragedia ha avuto come teatro Sioux City, nello Stato dell’Iowa, in America, dove la polizia locale è intervenuta a causa della segnalazione di un malore da parte di una bambina poco prima delle 16 del 30 luglio.

Quando sono arrivate le forze dell’ordine hanno trovato una bimba di 16 mesi in una macchina, mentre la temperatura era arrivata a 36° gradi e quella percepita era a 41°.

La piccola non rispondeva agli stimoli, così è stata portata all’Unity Point Saint Luke’s Hospital dove, purtroppo, è stata dichiarata morta poco dopo.

Sulla morte di questa bambina è stata aperta un’indagine.

“Non sapremo quale sia stata la causa della morte della giovane vittima fino a quando non saranno completate le segnalazioni mediche” ha riferito Chris Groves, tenente della polizia di Sioux City.

Il poliziotto non ha precisato per quanto tempo la piccina è rimasta in auto da sola e, per il momento, nessun adulto è stato fermato in merito a questa tragedia.

Questa bambina è la sedicesima vittima di una “hot car”, ovvero un minore che muore dopo essere stato abbandonato in una macchina dall’inizio dell’anno stando all’organizzazione no profit KidsAndCars.org.

L’anno scorso il numero dei decessi è arrivato a 52.

Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato di un bambino di 18 mesi rimasto da solo chiuso in auto nel Regno Unito.

In quel caso il pronto intervento dei soccorsi è stato determinante, mentre in altri casi, purtroppo, arriva troppo tardi.

Sono state avviate le indagini e noi speriamo che presto vengano trovati i colpevoli.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto e raccontato su Abc News?