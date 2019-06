Un bambino inglese è stato dimenticato in auto dalla mamma per un’ora e mezza ed è stato salvato dalle forze dell’ordine.

Bambino in auto con quasi 50° gradi: ecco cosa è successo

Dal Regno Unito infatti proviene la vicenda di un bimbo scampato alla morte grazie all’intervento della polizia.

La tragedia sfiorata si è svolta in un paesino chiamato Saffron Walden, nella contea dell’Essex.

Qui, un piccino di un anno e mezzo, è stato lasciato completamente solo dalla mamma in auto, per un’ora e mezza, mentre le temperature esterne aumentavano e arrivavano a più di 25° gradi.

Fortunatamente l’auto era parcheggiata nel parcheggio The Common Parking, le grida del piccolino hanno catturato l’attenzione delle persone che hanno messo in azione la catena dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati subito i pompieri che hanno rotto un finestrino della Nixan X Trail per salvare il piccolo che altrimenti rischiava di rimanere asfissiato.

Un testimone, Cheryl Thomas, ha commentato:”è stato incredibile, ci stavamo tutti godendo la bella giornata e all’improvviso hanno annunciato di questo ragazzino in lacrime, era stato lasciato in una macchina sotto il sole”.

“Vivere quelle scene è stato straziante, abbiamo temuto per la vita di quel bambino perché la giornata era stata davvero calda. Quello che ci ha colpito è stata l’indifferenza della madre una volta tornata alla sua auto, forse non voleva far sapere che quel bimbo fosse il figlio”.

La mamma del piccolo non è stata arrestata, ma potrebbe essere presto indagata perché la polizia ha aperto un caso per indagare.

La donna aveva con sé un altro bambino, più grande, non ha dato spiegazioni sul perché avesse lasciato il figlio più piccolo in auto.

Nel giro di un’ora la temperatura poteva salire a 47° gradi all’interno dell’abitacolo.

