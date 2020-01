Jade, una bambina americana di 4 anni, è rimasta non vedente a causa di complicazioni legate all’influenza. La sua mamma lancia un appello.

Jade, una bambina americana di 4 anni, ha rischiato di morire ed è rimasta non vedente a causa dell’influenza. La piccola ha iniziato a stare male il 19 dicembre scorso.

Bimba rischia la vita per l’influenza

Nei giorni successivi la bambina ha avuto la febbre, ma non molto alta, la mamma le ha somministrato delle medicine per tenerla sotto controllo, “lei correva intorno, si divertiva, mangiava normalmente e chiedeva la merenda” racconta la sua mamma Amanda Phillips che, all’epoca, non era preoccupata. “Non c’era nessun segno che mi dicesse che c’era qualcosa di grave.” Il 24 dicembre la famiglia doveva partire per trascorrere le feste coi parenti, ma Jade non si alzava. Era a letto, incisciente, aveva la febbre alta. Quando sono arrivati al Covenant Medical Center, la bimba ha avuto le convulsioni.

I medici l’hanno trasferita d’urgenza, in elicottero, al Children’s Hospitali dell’Università dell’Iowa. La sua mamma temeva che non l’avrebbe rivista mai più. Il giorno di Natale i genitori hanno saputo che l’influenza aveva raggiunto il cervello. “Hanno detto che aveva un danno grave al cervello, che avrebbe potuto non svegliarsi più e che se l’avesse fatto non sarebbe stata più la stessa”. La dottoressa Theresa Czech ha detto che era un‘encefalopatia necrotizzante acuta causata da un’infezione virale. Per 7 giorni la situazione di Jade è stata sempre la stessa, poi è arrivata qualche buona notizia.

Jade si è svegliata il 1 gennaio. La piccola ha continuato a migliorare nel corso dei giorni, quando la mamma le ha messo davanti agli occhi il suo peluche preferito lei non l’ha guardato e quando la mamma ha lanciato una pallina lei non l’ha guardata. Il problema era nel suo cervello. L’encefalopatia ha colpito la parte del cervello dedicata alla vista “non sappiamo se riacquisterà la vista, entro 6 mesi lo sapremo”. Jade potrebbe avere anche problemi cognitivi e disabilità di apprendimento. La dottoressa Czech commenta: “è fortunata ad essere viva, è una piccola combattente, è stata molto fortunata”. Per coprire le spese è stata aperta una raccolta fondi su Go Fund Me che per ora è arrivata a 37 938 dollari su 50 mila.

LEGGI ANCHE > INFLUENZA, GLI ITALIANI MALATI A RISCHIO DI BRONCHIOLITE IL CASO

Nel frattempo Jade è tornata a casa. La mamma ha colto l’occasione per puntare l’attenzione sui vaccini. Nel marzo scorso la bimba aveva ricevuto il vaccino, ma la sua mamma non aveva capito che la piccola avrebbe dovuto vaccinarsi ancora per l’anno 2019 – 2020. “Noi vorremmo far sapere che bisogna fare il vaccino per l’influenza ogni anno”. La mamma di Jade lancia un appello: “vaccinate i vostri figli. Quello voglio fare è impedire che altri bambini possano ammalarsi così gravemente. È terribile vedere tuo figlio soffrire così tanto”. Unimamme, seguirete il consiglio della mamma di Jade? Cosa ne pensate di quanto accaduto e raccontato sulla Cnn?

PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU NOTIZIE, RICERCHE E TANTO ALTRO CONTINUA A SEGUIRCI SUI NOSTRI PROFILI FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.