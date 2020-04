Una bambina americana di 5 anni è la vittima più giovane del Covid – 19. La mamma e il papà mettono in guardia. La piccola ha avuto una complicazione risultata fatale.

Skylar Herbert era una bambina di 5 anni che viveva in Michigan, si ritiene che sia la più giovane vittima del Covid – 19. La sua mamma, una poliziotta, LaVondria Herbert, ha detto che la notizia del contagio della piccola è stata una doccia gelata, perché la bambina non si era allontanata da casa da giorni e sia lei che il marito Ebbie sono risultati negativi al tampone.

Bimba contagiata in America: un triste epilogo

Ebbie Herbert ha commentato: “questo è qualcosa che è sfuggito al controllo, bisogna fare qualcosa, per questo ho rilasciato l’intervista, per far sapere alle persone che non importa l’età, sta venendo per voi”. All’inizio i sintomi di Skylar erano quelli del mal di gola. LaVondria ricorda che la figlia era se stessa, mangiava, beveva, giocava, almeno per i primi 2 giorni. Al quarto giorno però si è lamentata del mal di testa, poi le è venuta la febbre.

La bambina non aveva complicazioni respiratorie, ma le è stata diagnosticata una rara forma di meningite come complicazione del Covid – 19. Il 6 aprile scorso Skylar è stata messa sotto ventilazione assistita. Purtroppo la piccola è deceduta, medici e infermiere le si erano affezionati e hanno fatto il possibile per aiutarla “hanno pianto, è stata dura per tutti”: ha riferito il padre.

“Quando hai a che fare con un virus come questo non conta il colore della tua pelle, la nazionalità, le preferenze politiche, è un mostro che distrugge tutto ciò che trova sul suo percorso.” Alla mamma della piccola mancano i baci della figlia con cui si svegliava al mattino e la piccola che le diceva: “ti voglio bene”. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Today?

