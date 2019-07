Una bimba di 18 mesi è scivolata dalle braccia del nonno su una nave e si è sfracellata al suolo, perdendo la vita.

Unimamme, un’orribile tragedia ha colpito una famiglia durante quello che doveva essere un momento di spensieratezza e relax.

La piccola Chloe Wiegand, una bimba di 18 mesi, domenica scorsa, si trovava su una nave da crociera della Royal Caribben quando è avvenuta la disgrazia.

La bimba era in crociera con la famiglia e la nave su cui viaggiava era ormeggiata a San Juan, a Puerto Rico.

Chloe era in braccio al nonno che l’ha sporta fuori da una delle finestre della sala da pranzo all’undicesimo piano della nave. Purtroppo la piccina gli è sfuggita di mano ed è precipitata facendo un volo di 150 metri. Per lei non c’è stato niente da fare: Chloe non ha avuto scampo dopo essersi sfracellata contro il molo.

Altri turisti che viaggiavano con la famiglia della piccina si sono accorti di quanto avvenuto sentendo le urla strazianti della mamma: Kimberly Schultz Wiegand.

“Ho guardato a causa del pianto della madre. Un grido di dolore di quella natura non si può confrontare con nessun altro urlo”.

Ora, la polizia, ha lanciato un’indagine per ricostruire lo svolgersi dei fatti.

Chloe era di nazionalità americana, figlia di un agente di polizia dello Stato dell’Indiana, insieme a lei, al papà, alla mamma e i fratelli c’era anche il nonno Salvatore Anello che l’ha sporta fuori dalla finestra.

Ora la famiglia di Chloe dovrà rimanere a Porto Rico finché non sarà terminata l’indagine. I parenti della piccina infatti sono ancora sotto shock e non in grado di rilasciare deposizioni.

Gli è stato offerto tutto il sostegno medico necessario, nel frattempo solo il nonno è indagato.

Il nonno della bimba lavora nel dipartimento IT della contea di St Joseph:

“È un impiegato modello, molto prezioso. Sempre a disposizione, farebbe qualsiasi cosa per te. E stiamo piangendo con lui e per lui” ha riferito il suo capo.

Come accennato, gli investigatori stanno ricostruendo quanto avvenuto con il sostegno delle immagini riprese dalle immagini di sorveglianza della nave da crociera e le testimonianze degli altri passeggeri.

Purtroppo un gesto sconsiderato ha avuto l’esito più brutto possibile.

