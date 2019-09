Il video di una bambina di soli 11 anni che sposa un uomo di 22 ha suscitato molte polemiche ed indignazioni in Iran. Arrestate diverse persone.

Un video molto particolare sta indignando l’Iran in questi giorni. Il video, che sta diventando virale, vede come protagonista una bambina di 11 anni che vestita da sposa si appresta a sposare un uomo di 22 anni. Non è un gioco o una messa in scena per sensibilizzare le persone sul tema delle “spose bambine”, si tratta di realtà.

Per fortuna, a causa delle numerose polemiche, c’è stato l’annullamento del contratto nuziale e sono state indagate diverse persone che hanno permesso l’unione di un uomo con una bambina.

Sposa bambina: un problema molto grave, un video di un matrimonio suscita molte polemiche

In rete è stato postato un video assurdo, dove si vede una bambina di soli 11 anni, truccata e con un velo bianco da sposa. Accanto a lei c’è il suo promosse sposo di 22 anni e si sentono i parenti ed amici che la incitano a pronunciare il fatidico “si”, come riportato da Repubblica.

Questo video ha risollevato un importante problema delle spose bambine ed è diventato in pochi virale. Dopo l’indignazione suscitata alla visione del video il tribunale della provincia di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad, dove si è svolta la cerimonia, è intervenuto per annullare l’unione.

Il procuratore dell’Isna, Hassan Negin Taji, una delle agenzie stampa del Paese, ha dichiarato che il matrimonio era solo temporaneo, una pratica dell’Islam sciita: “Si sono uniti per conoscersi, ma il matrimonio vero e proprio si sarebbe celebrato solo tra sei anni. Tuttavia, ci siamo resi conto che la bambina, data la giovane età, è ancora poco consapevole. Abbiamo annullato il matrimonio cosicché possano sposarsi a tempo debito, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da un tribunale“.

Dopo l’annullamento del matrimonio, il promesso sposo, i genitori della bambina ed il chierico dovranno comparire davanti ai giudici. La pena che rischiano di ricevere è quella che va da 6 mesi ai 6 anni di carcere. Oltre ai tre anche la persona che ha messo per prima il video in rete sarà indagata.

Il tema delle spose bambine in Iran è molto forte ed è un problema. Secondo le attuali leggi le donne possono sposarsi quando hanno raggiunto la ‘pubertà’, ovvero dai 13 anni in poi, mentre gli uomini dai 15. Tuttavia, con il consenso del tribunale, l’età può essere abbassata.

Secondo le statistiche diffuse dall’Iran National Organization for Civil Registration, da marzo 2013 a marzo 2017 sono state ben 1.007 le spose bambine di età inferiore ai 10 anni e più di 190mila quelle di età inferiore ai 14 anni.

L’anno scorso, era stata presentata al Parlamento una legge per vietare in modo assoluto i matrimoni con bambine al di sotto dei 13 anni ed ai più piccoli di 16 anni. Purtroppo, i membri conservatori del Parlamento hanno bocciato la proposta di legge.

Dopo la diffusione di questo video, gli attivisti, gli intellettuali ed alcuni politici vogliono approfittare di questo momento ricco di polemiche per chiedere di nuovo una modifica del codice civile.

Una giornalista ed attivista iraniana, , ha condiviso il video sul suo profili twitter: “Questa è una festa di matrimonio per una ragazza che ha meno di 13 anni. Ho pianto quando ho ricevuto questo video dalla Contea di Bahmai che è una contea di Kohgiluyeh ed in provincia di Boyer-Ahmad in Iran. Secondo le leggi islamiche, una ragazza di 13 anni può sposarsi ma non può scegliere come vestirsi“.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 2 settembre 2019

Voi unimamme conoscevate le leggi che regolano i matrimoni tra persone in con così tenera età in Iran? Cosa ne pensate?