Un padre ha violentato la figlia di 10 anni mentre la mamma assisteva alla scena. I genitori la drogavano.

Bambina stuprata dal padre mentre la mamma lo aiutava: ecco cosa è successo

Due genitori residenti a Varese sono stati arrestati per maltrattamenti e violenza sui loro 4 figli minorenni.

In particolare la piccola di 10 anni veniva drogata e violentata dal padre mentre la mamma assisteva alla scena.

La vicenda, in tutta la sua crudezza e drammaticità risale al mese scorso, ma è stata resa nota solo di recente dal procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo, nel corso di una conferenza stampa in cui si è parlato di una mamma arrestata per maltrattamenti nei confronti dei figli.

Come accennavamo i genitori davano alla piccola sostanze stupefacenti per renderla più accondiscendente. Le indagini sono state svolte da un pool di tre magistrati specializzati e coordinati dal sostituto procuratore Anna Zini.

Unimamme, purtroppo in passato vi abbiamo raccontato di altre vicende simili. Per esempio c’era una mamma ucraina ventiseienne che violentava il figlio di 4 anni e poi metteva tutti i filmati online a disposizione dei pedofili.

La donna vendeva i filmati per circa 100 euro ciascuno. Inoltre la donna cercava altri piccoli da sfruttare nello stesso modo.

Secondo un’indagine pubblicata su Repubblica in Italia, solo nel 2017 abbiamo avuto 5.788 minori vittime di violenze. C’è stato quindi un aumento dell’8% rispetto al 2016 e un aumento del 43% rispetto a una decina di anni fa quando le vittime di violenza domestica erano 4061 di cui il 60% minori.

I dati di cui vi abbiamo parlato sono stati elaborati per un dossier di Terres des Hommes.

