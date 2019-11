Due maestre di un asilo in provincia di Cosenza sono state arrestate dai carabinieri con una grave accusa. Bambini maltrattati in un asilo.

Ancora l’ennesimo caso di maltrattamenti di bambini dell’asilo. Questa volta le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto di due insegnanti di un asilo privato a Cariati, in provincia di Cosenza.

Arrestate due insegnanti dell’asilo: maltrattati dei bambini dai 2 ai 5 anni

I Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, aiutati dai militari dei Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro hanno posto agli arresti domiciliari due insegnanti. Le donne sono accusate di maltrattamenti di natura fisica e psicologica nei confronti di bambini, di età compresa tra i due e i cinque anni, perpetrati all’interno di una struttura adibita ad asilo che si trova a Cariati.

Come riportato da La Cnews, i bambini hanno un’età che va dai 2 ai 5 anni e sarebbero circa una ventina. Secondo le prime notizie, sembrerebbe che i militari abbiano ricevuto delle segnalazioni anonime ed hanno deciso di installare delle telecamere nascoste per vedere se effettivamente c’erano dei problemi a scuola. Purtroppo dai video di sorveglianza sono stati confermati i maltrattamenti che i bambini erano costretti a subire dalle loro educatrici. Sembrerebbe che i bambini quando le maestre si avvicinavano si coprivano il volto con le braccia. Le indagini sono ancora in corso, all’interno dell’asilo ci sarebbero i Nas per ulteriori verifiche sanitarie e i Nil per accertare la regolarità di contratti e dipendenti dell’asilo. L’asilo privato era autorizzato a svolgere la propria attività e regolarmente funzionante.

Inoltre si stanno interrogando i genitori dei bambini per capire se i figli abbiano manifestato dei comportamenti strani che possano essere riconducibili a quanto accaduto all’interno della struttura.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Cosa ne pensate dell’istallazione delle telecamere nelle scuole?