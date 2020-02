Un bambino americano di 4 anni è morto dopo che un gruppo no vax aveva consigliato alla mamma di non fargli assumere un farmaco che avrebbe potuto salvarlo.

Najee era un bambino amercano di 4 anni morto a causa dell’influeza dopo che un gruppo Facebook di no vax ha sconsigliato la madre dal fargli assumere un farmaco prescritto dal medico come prevenzione.

Bimbo muore per i consigli dei no vax

All’inizio di febbraio, due dei tre fratelli si Najee hanno preso l’influenza. La mamma ha portato il fratellino di 10 mesi in ospedale con 40 di febbre. Quando è tornata ha fatto il bagno a Najee e al fratello di 5 anni, poi li ha mandati nella loro stanza a mettersi il pigiama. Pochi minuti dopo il fratello di Najee è tornato indietro dicendo che il fratellino dormiva. Solo in seguito la mamma dei bimbi ha scoperto che Najee era sdraiato per terra in preda a un attacco febbrile causato dall’influenza. Ha subito chiamato il 118 e ha cercato di rianimare Najee. Il piccino è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Colorado Springs.

Purtroppo un messaggio successivo su Go Fund Me ha mostrato che il bimbo era morto in ospedale il 5 febbraio. Ora però sono spuntati degli screenshot tratti dal gruppo Facebook Stop Mandatory Vaccination che hanno evidenziato come, una settimana prima della morte del bambino la sua mamma avesse chiesto consigli su come curare la malattia dei suoi bambini. I membri di questo gruppo no vax (contrari ai vaccini) le hanno suggerito di fargli assumere vitamine, erbe, frutta e verdura e non il Tamiflu prescritto dal medico. Questo medicinale non serve per guarire dall’influenza stagionale, ma impedisce la trasmissione del virus nell’organismo, se assunto nelle prime 48 ore dalla comparsa dei sintomi.

Negli screenshot si legge: “Il dottor ha prescritto tamaflu [sic] ma non gliel’ho dato,” Un utente consiglia: “Faresti meglio a prendere vitamina D e C, sambuco, zinco e mangiare molta frutta e verdura”. “Ok perfetto, ci proverò”. Successivamente la mamma osserva che aver usato il sambuco, l’olio di menta piperita e la vitamina c non hanno sortito risultati.

Qualsiasi altro consiglio sarebbe utile, sono terrorizzata per un altro attacco”, scrive. “Per favore, nessun commento cattivo. Sono una mamma che è impazzita, sono da sola in questo momento con una famiglia che non crede in nessun rimedio naturale, mi fanno stare male per non aver usato il Tamiflu”. “Fai bollire il timo sul fornello,” le dice un membro del gruppo. “Vitamina C fino alla diarrea.” Il gruppo in questione ha 178 mila membri e, negli ultimi 30 giorni, ha pubblicato 10 mila post. Viene gestito da un “avvocato per la vita naturale” di nome Larry Cook. “I vaccini non salvano vite, tenere in forma il sistema immunitario lo fa!” è lo slogan di questo gruppo. La famiglia non ha rivelato se Najee avesse fatto il vaccino antinfluenzale, ma da alcuni messaggi su Facebook si evince che gli altri figli non erano vaccinati.

Da parte sua Larry Cook ha accusato l’ospedale pediatrico dov’era in cura Najee per l’accaduto. “La mamma dice che sono stati trattati male dall’ospedale e, naturalmente, l’ospedale non ha mai offerto alcuna cura reale che avrebbe probabilmente guarito il suo bambino”, ha scritto. “ESATTAMENTE!!.”Devi solo nutrire il corpo, gli ospedali non lo fanno. Avvelenano e basta” gli ha fatto eco un membro del gruppo. La mamma di Najee ha detto: “Sto soffrendo davvero tanto in questo momento e lo sono anche suo padre e i suoi fratelli. Tutta la nostra famiglia è ferita perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma le cose non sono andate bene…” Secondo i Centri di prevenzione e controllo delle malattie americani il tasso di ricoveri pediatrici è più alto del normale, già 68 bambini sono morti. Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto e presentato su Cbs News?

