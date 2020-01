Bambino muore dopo incidente sulla neve: sequestrato il bob | FOTO

Un bambino muore dopo un grave incidente sulla neve. Il piccolo era sul bob con il fratellino ed ha perso il controllo andando a sbattere contro un albero.

Un grave incidente è successo in montagna ai danni di un bambino di quasi 4 anni. Una giornata che doveva essere di divertimento e di gioia con la famiglia si è trasformata in tragedia. A seguito dell’incidente il piccolo è stato trasportato in ospedale, ma per le gravi ferite non ce l’ha fatta.

Un bambino muore dopo un grave incidente sulla neve: una tragedia

La tragedia è avvenuta sulle nevi di Valdidentro, in provincia di Sondrio, quando due bambini stavano giocando con il bob. Purtroppo, dopo varie discese, lo slittino con a bordo i due fratellini, due anni e quasi quattro anni, ha preso eccessiva velocità ed ha finito la sua corsa andando a sbattere contro un albero. I due piccoli sono stati sbalzati sulla neve a diversi metri di distanza a causa dell’impatto molto forte.

I genitori hanno subito lanciato l’allarme, per il più grandicello, che era alla guida dello slittino, da subito le condizioni sono apparse molto gravi. Infatti è stato trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è stato ricoverato in gravi condizioni, con prognosi era riservata. Il più piccolo dei fratellini se l’è cavata con ferite meno serie e un grande spavento ed oggi è stato dimesso, come riportato da Leggo.it. Per il maggiore, Diego, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

A seguito del grave incidente, il bob è stato posto sotto sequestro dai militari della guardia di Finanza che oggi hanno compiuto nella zona della disgrazia un nuovo sopralluogo. La tragedia è avvenuta al di fuori delle piste da sci, in un’area incontaminata con boschi e piccole baite. La famiglia era in montagna per trascorrere qualche giorno di divertimento nella loro baita di proprietà nella zona della val Viola a circa 1.700 metri d’altezza.

