Un bambino di 9 anni che amava scarabocchiare a scuola è stato assunto da un ristorante per decorare le pareti.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la vicenda di un bambino che veniva ripreso a scuola, ma che nascondeva un incredibile talento artistico.

Joe Whale: bambino prodigio

Secondo il padre di Joe il figlio ha sempre avuto la passione per il disegno, all’età di 4 anni, quando era ancora alla scuola primaria è stato iscritto nel registro dei bambini particolarmente dotati, così come il fratello Jesse. Il piccolo era solito finire nei guai a scuola perché scarabocchiava sulla lavagna di classe quando finiva il suo lavoro. I genitori di Joe, consapevoli di questo, hanno deciso di non punirlo, ma di iscriverlo a un corso di disegno dopo la scuola. “A scuola era frustrato per il poco spazio riservato all’arte così scarabocchiava sulla lavagna e finiva nei guai, io e sua mamma abbiamo deciso di mandarlo a un corso di arte presso una scuola chiamata Bloom. Lui la frequenta da 6 settimane e la adora“.

L’insegnante di disegno di Joe ne ha riconosciuto subito il talento e ha postato i suoi disegni su Instagram. I lavori di Joe hanno attirato l’attenzione del gestore di un locale, il Number 4. L’uomo si è messo in contatto con i genitori di Joe per chiedere se il ragazzino volesse decorare le pareti del suo locale con gli scarabocchi del bimbo. Il padre di Joe, Greg, ha dichiarato: “si trattava dell’area centrale del pranzo, eravamo contentissimi”. L’uomo ha aggiunto: “vorrei suggerire ai genitori dei bambini di aiutarli a seguire le loro passioni e sogni, cercate workshop locali o gruppi nella vostra comunità“. Ora Joe ha il suo sito: The Doodle Boy e la sua pagina Facebook. Noi speriamo che continui a disegnare e voi cosa ne pensate di questa bella storia riportata su Bored Panda?