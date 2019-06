Un papà single ha deciso di illustrare i momenti di vita quotidiana che condivide con il figlio. Le bellissime illustrazioni sono state raccolte in un libro.

Una storia molto bella arriva da Taiwan, una piccola isola che si trova al sud della Cina. Qui un papà single ha deciso di raccontare, attraverso delle illustrazioni, le sue giornate con il figlio di quattro anni. Le bellissime e toccanti illustrazioni stanno facendo il giro del mondo e ricevono tantissimi commenti positivi.

Bellissime illustrazioni che un papà single ha dedicato al figlio di 4 anni

Lan Shengjie, nome d’arte BLU è un illustratore freelance dal 1999 di Taiwan, ma è anche e soprattutto un padre single di un bambino di soli quattro anni. L’uomo ha avuto questa idea quando, nel 2014 è nato il suo primo figlio. A BoredPanda, Lan ha spiegato che: “Quando si hanno dei figli ci sono tante cose che accadono inaspettatamente e loro crescono velocemente”.

Di solito i genitori, per ricordarsi tutte le fasi ed i progressi che i bambini compiono nell’arco della loro vita, soprattutto nei primi anni, fanno tante foto o filmini. Questo papà single ha scelto una strada diversa, ma non meno affascinante.

Le illustrazioni di BLU sono molto precise e dettagliate, ritraggono ogni momento della vita quotidiana con il suo piccolo: “Tutto ciò che voglio è registrare le piccole cose che sono significative per me e lasciare a mio figlio un regalo prezioso che nessun altro bambino ha”.

Le illustrazioni sono diventate virali e sono stati tanti i commenti positivi. Non solo i padri single si rivedono in BLU, ma anche quelli che si occupano a tempo pieno dei propri figli.

Lan è molto attivo sui social, ma non pensava che le sue illustrazioni riscuotessero così tanto successo: “Ho iniziato a disegnare i momenti sorprendenti che abbiamo condiviso, non pensavo che avrebbero avuto una risposta tanto enormemente positiva”. Alcuni lo descrivono come un eroe, ma lui in un’intervista ha dichiarato: “Mi sento in colpa, perché ricevo dei complimenti per fare ciò che tantissime donne fanno, senza che nessuno lo noti o sottolinei”.

Da poco le illustrazioni sono state pubblicate in un libro, BLU scherzando ha commentato: “Non vedo l’ora che mio figlio sia adolescente perché, se questi dovesse allora farlo arrabbiare, lo metterà in imbarazzo mostrandogli il libro”.

Come ogni genitore anche BLU desidera il meglio per il futuro del figlio: “Spero che mio figlio cresca in un ambiente sano e sicuro. Mi preoccupo che diventi un teppista o possa prendere una cattiva strada, è per questo che cerco sempre di accompagnarlo mentre cresce e lo aiuto quando posso”.

Tra le varie immagini spiccano quelle dei giochi e gli imprevisti con il trenino.

In un’altra si vede il padre ed il figlio alle prese con la prima pupù sul wc ed ancora alle prese con le piccole marachelle che compie un bimbo piccolo.

Ritratti anche mentre cerca sbrigare le faccende quotidiane, come stendere il bucato con il piccolo nel marsupio.

Oppure qunado gli cambia il pannolino.

Voi unimamme sapevate di questa bella storia? Cosa ne pensate?