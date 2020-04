La ministra per la famiglia ha annunciato un’estensione del bonus figli per tutti. Il bonus andrà tra i 160 agli 80 euro in base all’Isee.

Una possibile novità verrà introdotta nel Bonus Bebè 2020.La ministra per la Famiglia Bonetti ha annunciato un’estensione del cosiddetto Bonus bebè a tutte le famiglie che hanno figli di età inferiore ai 14 anni, con scaglioni diversi a seconda dell’Isee.

Bonus figli per tutti: la novità del nuovo decreto Cura Italia Nel prossimo decreto Cura Italia di aprile sono tante le proposte al vaglio del Governo. Con il prossimo decreto, per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus, dovrebbe arrivare un nuovo aiuto economico per tutte le famiglie.

L’annuncio è stato fatto dalla ministra per la famiglia, Elena Bonetti, che durante un’intervista a radio Capital, ha spiegato di voler proporre un assegno straordinario per “tutti” i figli: “Si tratta di estendere quell’assegno di natalità che abbiamo introdotto nella Legge di bilancio solo per i nuovi nati 2020 a tutti i minori di 14 anni”.

Nella proposta della ministra Bonetti l’assegno è calibrato a seconda del reddito Isee:

• 160 euro al mese per ogni figlio per redditi fino a 7mila euro di Isee

• 120 euro tra i 7 e i 40mila di reddito Isee

• 80 euro per i redditi superiori.

Poi la ministra ha dichiarato anche che: “Le famiglie devono rappresentare un’energia di ripartenza. Accanto alle misure di protezione si devono attivare le misure di promozione per il domani. Per questo si rimetterà in campo il Family Act ed un grande incentivo sul lavoro femminile”.

Il Family Act o legge per il sostegno ai nuclei familiari, come riportato da Il Messaggero, è: “l’assegno unico per ogni figlio fino ai 18 anni con una parte fissa e una variabile legata all’indicatore di situazione economia (Isee) della famiglia“.

Inoltre, nella legge è previsto il riordino dei congedi parentali con potenziamento di quello dei padri, gli incentivi fiscali per i libri scolastici e per altre esigenze della famiglia e dei giovani. Infine è prevista l’integrazione del reddito per le donne che tornano a lavorare dopo la maternità. Lo scopo è quello di contrastare la denatalità, tendenza in corso nel nostro Paese da oltre 10 anni.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa possibilità? Cosa ne pensate?

