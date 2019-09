Ilary Blasi fa un ballo in sottoveste per i figli tornati a scuola.

Unimamme, si sta avvicinando per tutte il momento in cui i figli varcheranno la soglia della scuola per riprendere il ritmo interrotto alcuni mesi fa.

La moglie di Totti festeggia il rientro dei figli a scuola

Per qualche mamma questo momento è già arrivato e, mettendo da parte magari anche un pizzico di malinconia per il fatto che i figli crescono più velocemente di quanto vorremmo, si può vedere anche il lato goliardico della situazione.

Ilary Blasi, mamma di 3 figli, di cui due in età scolare: Cristian e Chanel, di recente si è consolata dall’allagamento del giardino di casa, a causa dei violenti acquazzoni, improvvisando simpatici balletti per la ritrovata “libertà” dal momento che i figli tornano a scuola.

Sul suo profilo Instagram ha quindi pubblicato delle storie in cui saluta i figli Cristian e Chanel pronti per il loro primo giorno di scuola e balla sulle note di YMCA, nota canzone dei Village People.

Un “buona scuola” ai figli maggiori: Cristian di 14 anni e Chanel di 12 anni anni e poi la Blasi si scatena, finalmente sola, in casa.

Nei giorni scorsi Ilary Blasi aveva chiesto ai fan di rivolgerle tutte le domande che volevano e qualcuno le ha chiesto se avesse intenzione di avere un quarto figlio.

Lei però ha risposto che tre è il numero perfetto.

Infatti c’è anche Isabel, la figlia più piccola e non ancora scolarizzata.

Anche per la Blasi settembre sarà ricco di novità.

Unimamme, anche voi farete o avete fatto un balletto di questo tipo?

Non ci sarebbe niente di male a scherzare un po’ su questo argomento e di sicuro non è la prova che non amate i vostri figli, anzi.