Ilary Blasi e la possibilità di un altro figlio, la risposta ai fan su Instagram.

Ilary Blasi mamma felice di tre figli, ma la signora Totti che ne pensa di avere un altro figlio? Desdera averne ancora un altro o è a posto così? A questa e altre domande dei fan ha risposto Ilary tramite il suo profilo Instagram.

Ilary Blasi e la possibilità di un altro figlio: la risposta della showgirl

Filo diretto con i fan. Oggi i social permettono di entrare in contatto senza filtri né mediazioni con i loro beniamini preferiti, che alle volte rispondono direttamente alle loro domande e ai loro commenti. Tramite i social, da Facebook a Twitter ma soprattutto Instagram molti personaggi famosi comunicano direttamente ai fan e anche alla stampa le novità sui loro progetti e le notizie sulla loro vita privata, così come momenti intimi con i figli e la famiglia.

Tra i personaggi famosi che usano Instagram non poteva mancare Ilary Blasi, modella e showgirl, già conduttrice delle Iene e del Grande Fratello Vip. La Blasi è mamma di tre figli: Cristian, nato nel 2005, Chanel, che ha compiuto 12 anni la scorsa primavera, e Isabel, la più piccola, nata nel 2016.

Nei giorni scorsi, Ilary Blasi ha chiesto ai suoi fan di farle alcune domande a cui avrebbe successivamente risposto. Ne sono arrivate tantissime, ovviamente. La Blasi poi ha selezionato le migliori e ha risposto sulle storie del suo profilo Instagram.

Tra le domande più personali quella se avesse desiderato un altro figlio, Ilary ha messo a tacere ogni illazione, rispondendo “3 è il numero perfetto“, con l’emoticon che fa l’occhiolino. Non sono previsti dunque altri bebè in cantiere con il marito Francesco Totti. Mai dire mai, comunque. La coppia è molto affiatata e sta insieme da ben 17 anni.

La Blasi ha risposto anche ad altre domande più comuni e di piccola curiosità come quella sul suo piatto preferito, che è la Parmigiana, mentre tra sushi e pizza sceglie la pizza “tutta la vita”. Non sono mancate nemmeno le domande su suo look, come ad esempio se i suoi lunghi capelli di questa estate siano naturali e Ilary ha risposto di sì. Mentre il suo profumo preferito è Eau des Merveilles di Hermes.

Sui progetti per il futuro, Ilary ha risposto che il suo prossimo programma tv sarà “Eurogames con Alvin”. Infine, Ilary ha anche risposto alla domanda sul suo viaggio dei sogni: le piacerebbe visitare l’Australia.

Che ne pensate unimamme di queste risposte? Seguite Ilary Blasi in tv o sui social?