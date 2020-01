Cameron Diaz ha annunciato sui social di essere diventata mamma a 47 anni. Svelato il nome e la felicità della coppia di genitori.

L’attrice Hollywoodiana, Cameron Diaz, ha dato ai suoi fan una bellissima notizia. L’attrice è sposata da cinque anni con il rocker Benji Madden ed nel fare gli auguri bi buon anno 2020 ha annunciato anche che sono diventati genitori di una bambina di nome Raddix.

Cameron Diaz mamma per la prima volta: è nata Raddix

A sorpresa, Cameron Diaz, 47 anni ha annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale che è diventata mamma per la prima volta. La notizia è attivata con un post via social per fare gli auguri ai suoi fan di bun anno: “Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha catturato immediatamente i nostri cuori e completato la nostra famiglia”. Notizie ulteriori non sono state date per proteggere la piccola arrivata: “Siamo molto felici di condividere questa notizia, ma sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina, quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è davvero carina! Anzi, per alcuni è stupenda”. Il nome della piccola è Raddix che tra le altre cose significa anche stupendo/a, poco usato va bene sia per i maschietti e sia per le femminucce.

Non è trapelata nessuna indiscrezione sulla gravidanza dell’attrice. La Diaz non è mai apparsa in pubblico con il pancione tanto che non è chiaro se abbia partorito lei stessa la bambina o se sia ricorsa alla maternità surrogata o all’adozione.

Da quando si p sposata con Benji Madden, nel 2015, le sue uscite pubbliche sono state pochissime. La coppia è stata avvistata per la prima volta insieme nel 2014 e dopo il fidanzamento ufficiale si sono subito sposati nella lora casa di Los Angeles.

Come riportato da Vanity Fair il matrimonio è stato celebrato con poche persone, tra le quali, l’attrice Drew Barrymore, molto amica di Cameron, Joel Madden, gemello di Benji e come lui cantante dei Good Charlotte, e la moglie Nicole Richie, che ai due ha fatto da Cupido, invitando lui a un barbecue.

Sono una coppia che vuole mantenere la loro privacy, poche volte hanno fatto dichiarazioni pubbliche. Nel 2017 Benji, via social, si era definito uomo molto fortunato per avere Cameron al suo fianco e lei aveva ricambiato in un’intervista riportata da People: “È il mio partner nella vita, ed è tutto. Non ho mai avuto nessuno che mi supportasse così tanto”.

In seguito , la Dia ha di nuovo elogiato il marito: “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Non so se fossi pronta (quando mi sono sposata), però sapevo che Benji era speciale. Ho dato al pubblico più della metà della mia vita, sento che adesso è arrivato il momento di prendermi del tempo per me stessa e riorganizzarmi”.

