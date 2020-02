Una mamma di origine romena ha 7 figli e un ottavo in arrivo, invita le mamme a fare più figli.

Mariana è una mamma di 35 anni che vive a Serravalle di Carda, nelle Marche, ed è già mamma in 7 figli, in attesa di un ottavo.

Una famiglia molto numerosa ama vivere nella natura

La mamma, che ha 4 femmine e 2 maschi aggiunge: “vorrei invitare le mamme a fare più figli. Sono stata felice dell’arrivo del primo, ma poi ho scoperto mano a mano la ricchezza di averne più di uno, credetemi averne tanti è meraviglioso!”. La famiglia vive in un paesino di 300 abitanti alle pendici del Monte Nerone da 10 anni. “Vivevamo nel distretto rumeno di Vrancea degli amici che erano arrivati in Italia ci avevano descritto questi posti come luoghi tranquilli e dove soprattutto si poteva tirar su famiglia ed eccoci qua” ha dichiarato Sandel Tanase, papà 40enne.

Sandel che da tutti ormai viene chiamato Tonino, per vivere fa il boscaiolo, un lavoro duro che lo porta fuori di casa per tutta la giornata, fin dalle 4 del mattino. La figlia Alessandra, 15enne, la maggiore, sottolinea: “a noi piace vivere in mezzo alla natura il babbo nel suo lavoro nel bosco incontra tanti animali, dai lupi agli scoiattoli”. Il figlio più piccolo, invece, Teodoro, ha solo 2 anni. I figli maggiori aiutano con i più piccoli. Ecco come vivono: “ i vicini sono bravi cosi come il parroco, l’unico assente è lo Stato, mio marito come artigiano non fa altro che pagare le tasse, non prendiamo assegni famigliari e la burocrazia ci opprime. Comunque vogliamo vivere in Italia, qui a Serravalle abbiamo comprato casa che paghiamo mano a mano con mille sacrifici, abbiamo cinque stanze e ci stiamo tutti”. Per spostarsi usano un pulmino a 9 posti e con l’arrivo della nuova bambina dovranno pensare a un mezzo di trasporto più grande. se gli chiedono sde l’ottova sia l’ultimo figlio, ecco cosa risponde: “Mai dire mai. I figli non portano miseria; chi investe sui figli, investe sul futuro”. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa simpatica famiglia di cui si parla sul Resto del Carlino?

