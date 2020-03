Chiara Ferragni e Fedez annunciano il collaudo del nuovo reparto del San Raffaele. La coppia ha avviato una mega raccolta fondi.

Il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano è pronto per essere collaudato. Il reparto, che fino a pochi giorni fa era un campo sportivo, è stato realizzato grazie alla raccolta fondi che la fashion blogger, Chiara Ferragni ed il marito, il rapper Fedez hanno avviato. Già dopo poche ore la cifra che erano riusciti a raccogliere è stata enorme.

E’ proprio Fedez che, dal suo social, pubblica un video nel quale si vede che i lavori sono terminati e che c’è da fare solo il collaudo: “Lunedì sarà pronto il nuovo reparto di terapia intensiva, difficile immaginare che fino ad una settimana fa questo era un campo sportivo. Un vero e proprio piccolo miracolo. Andiamo avanti!”.

I lavori e le attrezzature sono state realizzate grazie alla campagna su Gofundme. La campagna della coppia ha raccolto più di 4,3 milioni di euro da tantissimi donatori di tutto il mondo. Si tratta della più importante campagna di raccolta fondi lanciata in Europa negli ultimi 10 anni.

Il nuovo reparto al San Raffaele di Milano è quasi pronto, anche Chiara Ferragni mostra il risultato finale: “Fino a una settimana fa, qui c’era un campo sportivo. Sembra un miracolo: ora via alla realizzazione di nuovi posti letto nel capannone adiacente”. Infatti, anche nel capannone adiacente si realizzerà una terapia intensiva quindi, con ancora più posti letto: “Continuate a donare” continua Chiara.

La coppia da quando è stato disposto il divieto di uscire non si è mai mossa da casa, hanno festeggiato anche il secondo compleanno del piccolo Leone in casa.

Hanno cercato di allietare i loro followers attraverso dei mini-concerti sul balcone con delle dirette Instagram con artisti famosi, come Andrea Bocelli.

Il medico Roberto Buroni ha twittato ed ha dato conferma dell’imminente apertura: “Siamo a un millimetro dall’apertura in tempi record del reparto. Un grazie per le donazioni che avete fatto, ora è necessario che restiate a casa per darci il tempo di curare tutti i pazienti”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa raccolta fondi? Pensate anche voi che sia una bellissima notizia?

