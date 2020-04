LEGGI ANCHE —> CORONAVIRUS | ” LE DONNE INCINTA DEVONO ESSERE TRANQUILLE”: PARLA L’ESPERTO

"La percentuale dei bambini morti è zero": rassicura il medico che parla di sintomi e cure

Riguardo alle modalità con le quali vengono curati i suoi piccoli pazienti, che hanno contratto il virus, Campana informa:“Prima di tutto tranquillizziamo i genitori che sono generalmente terrorizzati. Per i bambini che presentano un quadro polmonare, che sono la netta minoranza per fortuna, si tratta di fare una terapia antibatterica se c’è una polmonite dimostrata; l’antivirale se necessario; si usano gli antinfiammatori, somministrazione di fluido e gli antipiretici in caso di febbre alta. Non si è mai arrivati all’uso degli antiretrovirali. La sintomatologia nei bambini, lo ripetiamo, è generalmente molto lieve”.

LEGGI ANCHE —> CORONAVIRUS E BAMBINI: “SUPERANO LA MALATTIA BRILLANTEMENTE” MA SONO PERICOLOSI

Per quanto riguarda invece la valutazione del ricovero di un paziente il primario spiega: “Abbiamo all’esterno una tenda pre-triage della Protezione Civile con un medico ed un’infermiera che all’arrivo valuta lo stato di salute del bambino. Questo per evitare delle commistione con altri bambini che arrivano in ospedale per altre problematiche e che sono particolarmente fragili. Lì al piccolo viene fatto il tampone e se il bambino sta bene, rimandato al proprio domicilio con le indicazioni per l’isolamento domiciliare. Se il bambino ha una sintomatologia che richiede prudenzialmente ricovero (febbre persistente la forte disidratazione o un quadro respiratorio che richiede una radiografia al torace) lo teniamo ricoverato e lo monitoriamo in attesa della risposta del tampone. Se è positivo lo trasferiamo da reparto sospetti a quello covid 19 “