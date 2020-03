Uno dei sei bambini ricoverati al Bambin Gesù di Roma è stato dimesso dopo aver sconfitto il coronavirus. Stanno bene anche gli altri.

Unimamme, oggi vi diamo una bellissima notizia, forse vi ricorderete dei 6 bambini che erano stati ricoverati al Bambin Gesù di Roma perché erano positivi coronavirus, bene, ora uno di loro è tornato a casa dopo aver sconfitto questa malattia.

Bimbo ricoverato a Roma per coronavirus: la svolta

Ieri c’è stato il record di morti per Covid 19, ma un po’ di speranza ci arriva dalla vicenda di questi 6 bambini che erano risultati ricoverati al Bambin Gesù. Nel bollettino della task force della Regione Lazio si poteva leggere:

“Tutti i 6 bambini positivi sono in buone e stabili condizioni. Sono stati attivati 10 posti letto in R1 di pediatria. Continua il lavoro in sicurezza delle attività pediatriche sia nella sede del Gianicolo che nella sede di Palidoro”. Di recente però c’è stata un’evoluzione positiva, uno di questi 6 piccoli è già riuscito a sconfiggere il Covid 19. A dare l’annunicio è stato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato “Continuano ad essere in aumento i guariti che nelle ultime 24 ore nel Lazio salgono di 24 unità arrivando a 155 totali, guarisce anche uno dei bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù”.

In Italia, attualmente, ci sono circa 300 bambini positivi al coronavirus, ma non ci sono casi gravi. Nessun bambino è ricoverato in terapia intensiva e non vi è nessun morto. I genitori tireranno un sospiro di sollievo sapendo che i bambini hanno un rischio assai ridotto di contrarre questa malattia e di ammalarsi gravemente, non per questo però bisogna abbassare la guardia, ma continuare a rispettare il periodo di quarantena e gli accorgimenti diffusi dal Ministero della Salute. “Al momento il Coronavirus di per sé non rappresenta un problema per i bambini” ha dichiarato Villani, Presidente della Società Italiana di pediatria (Sip) Unimamme, cosa ne pensate di quest’ultimo avvenimento riportato su Fanpage?

