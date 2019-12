La Christmas cards della famiglia reale inglese. Gli auguri di Natale di Williame Kate insieme ai loro figli. Degli altri membri ancora non si hanno notizie.

Da oltre 100 anni, i membri della famiglia reale britannica inviano cartoline di Natale, le Christmas cards, per gli auguri per le festività natalizie. Le fotografie selezionate per il fronte di queste cartoline sono rappresentative degli avvenimenti successi durante l’anno. Si è iniziati nel 1914 con un ritratto in bianco e nero del re Giorgio V insieme alla moglie per poi passare alla Regina Elisabetta II con il marito, fino ad arrivare a l’anno scorso quando ci sono stati gli auguri del principe William con tutta la sua famiglia e del principe Harry con la neo moglie.

Le cartoline di Natale hanno catturano i cambiamenti della famiglia reale attraverso le generazioni.

Gli auguri di Natale della famiglia reale: Christmas cards di Kate Middleton e William

E’ iniziata nel 1914 la tradizione delle Christmas cards della famiglia Reale inglese. Da allora oltre agli auguri di Natale, si aspetta la foto che li accompagna. Molto spesso è uno scatto inedito di un momento anche privato della famiglia reale. Ad esempio nel 1984 una foto di un servizio fotografico di Carlo e Diana con i figli piccoli è stata utilizzata per la cartolina di Natale.

Nel 2015 sempre uno scatto di una famiglia, ma questa volta è quella di William con Kate Middleton insieme ai figli maggiori, George e Charlotte.

Nel 2018 sono state tre coppie a fare al mondo gli auguri; la prima Carlo con Camilla, la seconda William e Kate con i figli, questa volta anche con il piccolo Louise, era il suo primo Natale. La foto fu scattata trova nella tenuta della famiglia reale Sandringham a Norfolk, è stata donata alla coppia come regalo di nozze. L’anno scorso agli auguri si sono aggiunti anche Harry e Meghan Markle, il duca e la duchessa del Sussex hanno scelto una foto della prima notte di nozze per la parte anteriore del loro biglietto di auguri. Nella foto guardano i fuochi d’artificio nel parco di Frogmore House, dove hanno festeggiato il ricevimento in occasione del matrimonio nel maggio del 2018.

Per gli auguri del 2019 i primi a rendere nota la foto sono stati i Duchi di Cambridge, William e Kate Middleton. Questa volta la foto è stata pubblicata dall’account twitter dell’Air Force Royal in anteprima. Nell’adorabile scatto, Kate Middleton, 37 anni, trattiene il manubrio di una moto vintage color cachi, mentre il marito il Principe William, anch’egli 37enne, siede sul sedile della moto con un Principe Louis confuso in grembo. La sorella maggiore, la Principessa Charlotte, 4 anni, è in piedi nel sidecar accanto a loro ed il principe George, 6 anni, vestito con un paio di pantaloncini a quadri rossi e blu, è dietro di lei e sembra che si stia stropicciando l’orecchio.

Kate indossa un vestito azzurro con dettagli in vita, il Principe Louis indossa una maglietta blu scuro sotto un paio di salopette di jeans chiaro, mentre la principessa Charlotte, che si vede mentre si appoggia sul vetro del sidecar, indossa un abito a quadretti bianco e nero. Per William invece camicia blu con maniche risvoltate e jeans. La foto potrebbe essere stata scattate quest’estate e la scelta della moto forse è stata un’idea del principe William, che come riportato dal Daily Mail, è un grande fan della moto. Il post sui social media mostra anche il messaggio all’interno del biglietto di auguri, che recita: “Ti auguro un felice Natale e un nuovo anno”. Il biglietto è firmato “Catherine”.

Il resto della famiglia reale, tra cui la regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia ed il duca e la duchessa del Sussex, non ha ancora condiviso le loro cartoline di Natale del 2019.

Voi unimamme cosa ne pensate della foto di quest’anno? Vi piace o preferivate quella degli anni precedenti?

