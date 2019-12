Charlotte e George hanno scritto la lettera a Babbo Natale. I loro desideri sono molto normali ed hanno già iniziato le vacanze natalizie.

Il Natale si sta avvicinando, mancano ancora pochi giorni, ma ci siamo quasi. Ormai in molti hanno già finito di decorare a festa le proprie case ed i bambini hanno scritto la tanto amata Letterina a Babbo Natale per chiedere il regalo da trovare sotto l’albero. I tabloid inglesi, come il Daily Mail, hanno riportato cosa i principini più grandi della Royal Family hanno chiesto per Natale. Anche loro, come tutti gli altri bambini, aspettano con entusiasmo e con impazienza il giorno di Natale. Inoltre per i principini, George e Charlotte, le vacanze natalizie sono già iniziate, mentre i bambini italiani dovranno attendere ancora qualche giorno prima delle tanto desiderate feste natalizie.

George e Charlotte sono i figli di William e di Kate Middleton ed hanno rispettivamente 6 e 4 anni. I principini rispetto al loro fratellino, Louise ed al cuginetto Archie, figlio di Harry e Meghan Markle, hanno scritto la classica Letterina per Babbo Natale. Anche loro desiderano qualcosa, ma niente di impossibile o di introvabile, i doni desiderati dai Royal baby sono “normali” e facilmente reperibili.

Sembrerebbe che Charlotte abbia chiesto un pony data la sua passione per l’equitazione come la bis-nonna la Regina Elisabetta II. Infatti lei e la bis-nonna non si somigliano solo nei tratti del viso ma anche nel temperamento, anche Charlotte sembrerebbe essere un osso duro. Non si sa se verrà accontentata perché William vorrebbe aspettare almeno un anno prima di regalarle un cavallo.

Il principe George, l’erede al trono dopo il nonno ed il padre, ha chiesto una nuova racchetta per giocare a tennis ed un biliardino. In questo caso il principino ha ribadito la sua passione per lo sport proprio come mamma Kate e papà William.

Ancora non si sa se saranno accontentati, ma quello che è certo è che l’11 dicembre è stato l’ultimo giorno di scuola per i principini. Per loro le vacanze di Natale sono già iniziate ritorneranno sui banchi di scuola il 7 gennaio 2020. George e Charlotte frequentano la rinomata scuola Thomas’s Battersea nella zona ovest di Londra a 20 minuti dalla loro abitazione di Kensington Palace. George frequenta il terzo anno, mentre Charlotte ha iniziato quest’anno il primo anno. La scuola costa circa 19 mila sterline all’anno. Charlotte studia molte materie, oltre a quelle di base sta imparando anche il francese, l’informatica, l’arte, la musica, il teatro e il balletto. Per gli studenti del primo anno nel piano di studi è compresa la possibilità di esplorare la vita all’aria aperta. George, invece, negli anni alla Thomas’s si sarebbe appassionato al balletto.

I due principini adesso sono in vacanza ed insieme alla mamma ed al piccolo Louise di un anno si dovrebbero trasferire nella loro tenuta nel Norfolk, Anmer Hall. Il papà, William, invece, li raggiungerà a breve. Come ogni anni il giorno di Natale si uniranno alla regina ed agli altri membri della famiglia reale a Sandringham.

Voi unimamme avete scritto la tetterina a Babbo Natale con i vostri figli? Cosa hanno desiderato?

