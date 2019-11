La classifica dei nomi più diffusi per bambini in Italia nel 2018 pubblicata dall’Istat.

La novità che balza subito all’occhio è il primo nome scelto per i maschietti che per anni è stato Francesco .

L’Istat come ogni anno pubblica un report su Natalità e Fecondità in Italia, nel quale oltre a fornire il numero dei nati e il confronto con gli anni precedenti fornisce informazioni anche sulla scelta dei nomi. Come ogni anno condividiamo con voi unimamme la classifica del 2018.

Iniziamo quest’anno dalle bambine.

Al primo posto abbiamo Sofia con 6400 bambine nate, seguita da Giulia con 5917 e Aurora con 5862.

Segue la classifica dei primi 10 nomi per bambina:

1- Sofia

2- Giulia

3- Aurora

4- Alice

5- Ginevra

6- Emma

7- Giorgia

8- Greta

9- Beatrice

10 – Anna

Circa i maschietti, abbiamo sul podio Leonardo con 7690 nuovi nati, seguito da Francesco con 6519 e da Alessandro con 5660.

Di seguito la classifica dei primi 10 nomi per bambini:

1- Leonardo

2- Francesco

3 -Alessandro

4- Lorenzo

5- Mattia

6- Andrea

7- Gabriele

8- Riccardo

9- Tommaso

10 – Edoardo

E voi unimamme che ne pensate di questa nuova classifica pubblicata dall’Istat? I vostri figli come si chiamano?

