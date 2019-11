John e Charlotte sono la coppia da record più anziana che è ancora in vita al mondo. La loro storia d’amore durata da moltissimi anni.

La coppia vivente più anziana del mondo è Texana ed insieme fanno 211 anni, Guinness World Records. John Henderson alla moglie Charlotte hanno raccontato il loro segreto per ottenere un matrimonio felice e che duri per tutta la vita.

Lei ha 105 anni e lui 106, sono la coppia da record più anziana del mondo

I coniugi Henderson, John e Charlotte, 105 anni lei e 106 anni llui, sono sposati da 80 anni anche se il loro amore dura da 85 anni. Nel 1939 sono convolati a nozze dopo essersi conosciuti in classe all’Università del Texas nel 1934. Charlotte stava studiando per diventare insegnante, mentre John faceva da guardia alla squadra di calcio.

Si sono sposati negli anni della Grande Depressione, quando avevano 25 e 26 anni e pagarono il loro albergo per la luna di miele 7 dollari. Secondo il Guinness World Records sono gli sposi più longevi. I coniugi Henderson, che vivono a Austin, in Texas, il 15 dicembre festeggeranno 80 anni di matrimonio. Dieci anni fa anno deciso di trasferirsi nel Longhorn Village, una comunità per anziani associata alla University of Texas, dove personale specializzato può prendersi cura di loro. John è anche il più vecchio ex giocatore di football americano vivente.

Negli ultimi 84 anni, ha assistito ad almeno una partita di calcio del Longhorn ogni anno. Sono entrambi in buona salute e John si allena ogni giorno. Intervistati dalla Cnn, hanno dichiarato qual è il segreto peri una lunga vita ed un matrimonio felice: “Vivi la vita con moderazione e sii gentile con il tuo coniuge”.

Voi unimamme eravate a conoscenza della coppia più anzianda vivente del mondo? Cosa ne pensate del loro segreto?