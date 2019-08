Il coro dei tifosi del Taranto per Nadia Toffa nel video emozionante.

Un coro emozionante per Nadia Toffa è stato intonato ieri dai tifosi del Taranto a omaggio del grande impegno della conduttrice del Le Iene per i bambini malati di tumore della città. Ecco cosa è successo.

Il coro dei tifosi del Taranto per Nadia Toffa

La conduttrice de Le Iene Nadia Toffa, recentemente scomparsa a causa di un tumore, è rimasta nel cuore di molte persone. Non solo il pubblico televisivo e i fan che la seguivano con social, con apprensione per il suo stato di salute dopo che aveva raccontato di essere malata di tumore, a conservare di lei un ricordo speciale ci sono tante famiglie della Campania e di Taranto, per l’impegno profuso dalla conduttrice nel denunciare l’inquinamento nella Terra dei Fuochi e nel sostenere la campagna di raccolta fondi a sostegno del reparto di pediatria oncologica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, per i bambini malati di tumore in città a causa delle emissioni dell’Ilva. Disastri ambientali che sono stati una tragedia per moltissime famiglie, causando la morte precoce per cancro di tanti bambini.

Per questo motivo le mamme della Terra dei Fuochi e i ragazzi del Tamburi, il quartiere vicino all’Ilva di Taranto hanno voluto partecipare al funerale di Nadia, con un lungo viaggio dalla Campania e dalla Puglia.

LEGGI ANCHE -> “NADIA ERA DALLA PARTE DEI DEBOLI”: LE PAROLE PER NADIA TOFFA TOCCANO IL CUORE

Un affetto profondo quello della gente per Nadia Toffa e che ieri è stato mostrato in pubblico con un omaggio davvero emozionante da parte dei tifosi del Taranto. Era in corso la partita tra Taranto e Fasano per la Raffo cup, allo stadio Erasmo Iacovone. La gara si era aperta con una coreografia dei tifosi dedicata a Nadia Toffa.

A circa metà del secondo tempo, al 66° minuto, mentre il Taranto stava vincendo 2 a 1, allo stadio si è verificato un black out che ha spento tutte le luci. I tifosi della curva Nord hanno acceso le torce dei loro cellulari ed è stato in quel momento che è partito il coro per Nadia Toffa: “Solamente tu, non aver paura…Non sarai mai sola, io t’amo, io t’amo“, dalla canzone “Io amo” di Fausto Leali.

Parole intonate nell’oscurità alla luce dei telefonini, mentre sventolavano le bandiere. Il video è stato pubblicato su facebook da Franco Capriglione e ripreso da molti giornali online.

L’€™arbitro ha atteso alcuni minuti, poi ha dovuto fischiare la fine della partita per cause di forza maggiore, a causa del blackout improvviso.

Sempre dalla curva Nord era partito un altro omaggio a Nadia Toffa, con una sua immagine e uno striscione con la scritta: “Nuje assim pacc pe te!“, “Noi siamo pazzi per te”. Messaggio che ricorda quello delle magliette diventate famose per la raccolta fondi in favore del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale S.S. Annunziata di Taranto, “Ie jesche pacce pe te!”, in tarantino, “Io esco pazzo per te”, che ha visto Nadia Toffa in prima linea.

Ecco il video pubblicato sul canale Youtube di Repubblica

Che dire unimamme? Non è emozionante?