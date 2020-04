Coronavirus in Italia: superati i 200 mila contagi totali, calano gli attualmente positivi. I dati aggiornati al 28 aprile

Oggi i casi totali di Coronavirus in Italia hanno superato quota 200 mila, pari a 201.505 casi, un numero che include attualmente positivi, guariti e deceduti dall’inizio dell’epidemia. L’incremento giornaliero è di 2.091 casi, in aumento rispetto ai 1.739 di ieri, con un aumento percentuale di +1,05% rispetto al +0,88% di ieri.

Un aumento dovuto al numero dei decessi giornalieri, che purtroppo è risalito ancora, e alla crescita dei guariti, mentre gli attualmente positivi continuano a scendere. Sono 608 in meno per persone attualmente positive in Italia, per un numero complessivo che scende a 105.205. I morti di oggi sono 382, mentre i guariti tornano sopra le 2 mila unità, con 2.317 persone guarite oggi.

Il numero dei tamponi effettuati oggi è di 57.272, in aumento dai 32.003 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi scende al 3,7% dal 5,4% di ieri. Il valore più basso, 3,6%, era stato raggiunto il 25 aprile.

Coronavirus in Italia: calano ancora gli attualmente positivi, i dati aggiornati

Come segnalano i dati della Protezione Civile, oggi diffusi con comunicato stampa, continua il calo della curva epidemica del Coronavirus in Italia, nonostante un lieve aumento dei casi complessivi oggi. I contagi oggi salgono di 2.091 unità, portando il numero complessivo a 201.505 casi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia, lo scorso 20 febbraio. Questi numeri comprendono gli attualmente positivi, i deceduti e i guariti.

Bene il numero degli attualmente positivi che scende oggi di 680 casi, rispetto ai -290 di ieri. Un calo che ormai è costante, tranne l’aumento di domenica. Il numero complessivo delle persone attualmente positive in Italia scende a 105.205 casi.

Purtroppo oggi aumentano di nuovo i morti, che si avvicinano di nuovo alla soglia dei 400 casi. Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 382 persone. Un numero che sale a 27.359 decessi dall’inizio dell’epidemia. Risalgono, per fortuna, anche i guariti che oggi sono 2.317, per un numero complessivo di 68.941 persone guarite.

Molto buoni i numeri dei ricoveri negli ospedali che continuano a scendere, soprattutto nelle terapie intensive.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a martedì 28 aprile 2020



105.205 attualmente positivi al Covid-19 : -680 casi dal 27 aprile (ieri erano diminuiti di 290 casi; domenica 26 erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì -321 casi, giovedì -851 casi, mercoledì -10 casi, martedì -528 casi, lunedì 20 aprile -20 casi);



: (ieri erano diminuiti di 290 casi; domenica 26 erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì -321 casi, giovedì -851 casi, mercoledì -10 casi, martedì -528 casi, lunedì 20 aprile -20 casi); 68.941 i guariti : pari a +2.317 da ieri ;

27.359 i morti

Tra i 105.205 positivi al Coronavirus alla data del 28 aprile:

83.619 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 19.723 sono ricoverati con sintomi ( -630 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.863 sono in terapia intensiva (ieri arano 1.956, -93 in un giorno).

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 28 aprile 2020.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

