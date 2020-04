Coronavirus in Italia: i contagi e decessi scendono ancora. I dati aggiornati al 27 aprile.

I dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia confermano la discesa della curva epidemica, con un calo importante nell’incremento dei contagi totali. Insieme al calo costante dei ricoveri negli ospedali. Il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia si avvicina alle 200 mila unità, con 199.141 casi totali (che includono attualmente positivi, guariti e deceduti), con un incremento giornaliero di 1.739 casi, rispetto ai 2.324 casi di ieri, con un deciso calo che segna il numero più basso dal 10 marzo quando i casi totali giornalieri aumentarono di 977 unità. La percentuale dell’incremento giornaliero scende per la prima volta solo l’1% con un +0,88% dal +1,19% di ieri.

Anche i decessi si confermano al ribasso, sebbene in numero più alto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono decedute in Italia 333 persone rispetto alle 260 di ieri. Una crescita che si mantiene sotto i 400 decessi. I morti per Coronavirus in Italia sono 26.977 dall’inizio dell’epidemia.

Torna a scendere il numero degli attualmente positivi, oggi con 290 casi in meno rispetto ai +256 di ieri. Anche in questo caso si conferma il trend in calo dei giorni precedenti. Il numero complessivo delle persone attualmente positive al Covid-19 in Italia scende a 105.813.

Rispetto invece ai guariti, oggi c’è una flessione, oggi con 1.696 casi, per un numero complessivo di guariti di 66.624 dall’inizio dell’epidemia.

Rispetto all’incremento giornaliero del numero totale dei contagi, va sottolineato che oggi i tamponi effettuati sono molto inferiori a quelli degli ultimi giorni, con 32.003, rispetto ai 49.916 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi sale al 5,4%.

La conferenza stampa odierna della Protezione Civile ha confermato la discesa della curva epidemica, con il valore più basso da oltre un mese dei contagi totali giornalieri, oggi con un incremento di soli 1.739 casi (che includono 333 decessi + 1.696 guariti e – 290 attualmente positivi). Buono anche il dato sui ricoveri ospedalieri, con il costante calo dei pazienti e quelli delle terapie intensive che scendono sotto le 2 mila unità. I dati in dettaglio.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a lunedì 27 aprile 2020



105.813 attualmente positivi al Covid-19 : -290 casi dal 26 aprile (domenica 26 erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì -321 casi, giovedì -851 casi, mercoledì -10 casi, martedì -528 casi, lunedì 20 aprile -20 casi; l’ ultimo incremento nei casi giornalieri risale a domenica 19 aprile quando fu di +809 casi );



: (domenica 26 erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì -321 casi, giovedì -851 casi, mercoledì -10 casi, martedì -528 casi, lunedì 20 aprile -20 casi; l’ nei casi giornalieri risale a ); 66.624 i guariti : pari a +1.696 da ieri ;

: pari a ; 26.977 i morti: pari a +333 da ieri.

Il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia si avvicina ai 200 mila, con 199.414 casi dall’inizio dell’epidemia, rispetto ai 197.675 di ieri.

Tra i 105.813 positivi al Coronavirus alla data del 27 aprile:

83.504 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 20.353 sono ricoverati con sintomi ( -1.019 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.956 sono in terapia intensiva (ieri arano 2.009, -53 in un giorno).

Si confermano i cali dei ricoveri in ospedale. Il numero dei pazienti nelle terapie intensive italiane scende sotto le 2 mila unità, con 1.956 ricoveri. Si tratta del dato più basso dal 16 marzo, quando i ricoveri in terapie intensiva in Italia erano 1.851. Grande calo dei pazienti negli altri reparti, che scendono di oltre mille unità a 20.353 ricoveri. La maggior parte dei pazienti è in isolamento domiciliare, pari al 79% dei malati, gli attualmente positivi.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 27 aprile 2020.

Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva in Lombardia, che scendono sotto i 700 ricoveri, pari a 680 pazienti, 26 in meno da ieri. I pazienti ricoverati negli altri reparti di ospedale scendono di 956 unità, con 7.525 pazienti rispetto agli 8.481 di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Lombardia aumentano di 275 unità, passando dalle 35.166 di ieri alle 35.441 di oggi. I decessi oggi sono 124, in aumento dai 69 di ieri, per un totale di 13.449 decessi dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 191, in aumento dai 177 di ieri, e arrivano ai 24.589 complessivi. In regione i contagi complessivi sono 73.479 (attualmente positivi, deceduti e guariti) per un incremento giornaliero di 590 casi, dai 920 di ieri e 713 dell’altro ieri.

La pandemia di Covid-19



Lunedì 27 aprile i numeri della pandemia di Covid-19 hanno superato i 3 milioni di contagi e le 208 mila vittime in tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono a 972 mila contagi, mentre le vittime sono 55 mila. La Spagna si avvicina ai 229 mila casi e ha 23 mila morti. Anche la Francia ha più di 22 mila morti. Nel Regno Unito i decessi sono più di 20 mila.

Gli ultimi dati rilevati alle 18.31 di lunedì 27 aprile dalla Johns Hopkins University. I casi complessivi di Covid-19 nel mondo sono 3.002.303, i morti 208.131, così distribuiti tra i vari Paesi:

Stati Uniti: 972.969 (55.118 morti)

Spagna: 229.422 (23.521 morti) Italia: 199.414 (26.977 morti)

Francia: 162.220 (22.890 morti) Germania: 158.142 (5.985 morti) Regno Unito: 154.038 (20.797 morti) Turchia: 110.130 (2.805 morti) Iran: 91.472 (5.806 morti) Russia: 87.147 (794 morti) Cina: 83.912 (4.637 morti) Brasile: 63.328 (4.298 morti) Canada: 47.182 (2.663 morti) Belgio: 46.687 (7.207 morti) Paesi Bassi: 38.440 (4.534 morti) Svizzera: 29.164 (1.640 morti)

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

