Coronavirus in Italia: confermato l’andamento dei guariti, rimangono stabili i nuovi contagi. Decessi ancora elevati. I dati aggiornati dalla Protezione civile.

Prosegue l’epidemia di Coronavirus in Italia, con dati che rimangono sostanzialmente stabili, in attesa di un calo deciso dei casi che faccia scendere la curva verso il basso sebbene gli incrementi siano sensibilmente diminuiti nell’ultima settimana. Queste osservazioni vengono fatte sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile che si basano sui tamponi effettuati nelle regioni italiani, non tutte secondo gli stessi criteri. Sulla base di questi dati è possibile comunque osservare un andamento dell’epidemia, per quanto approssimativo.

Alla data di giovedì 2 aprile 2020, i casi complessivi di Coronavirus in Italia sono 115.242, con un incremento di 4.668 casi nelle ultime 24 ore. Incremento che si mantiene stabile, poco sopra il 4%. Questi sono tutti i casi di Covid-19, incluse le persone attualmente malate, quelle guarite e quelle decedute. Scopriamo i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: confermato trend guariti, contagi stabili

Stando agli ultimi dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia, comunicati oggi alle 18.00 nella conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile, al momento nel nostro Paese ci sono 83.049 persone positive al Coronavirus, con un incremento di 2.477 casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di quasi 500 casi in meno di ieri (che erano stati 2.937), ma ancora sopra le 2mila unità, comunque confermando il trend stabile e il cosiddetto “plateau”, in attesa che la curva scenda. La buona notizia di oggi è che tornano a salire i guariti: 1.431 nelle ultime 24 ore (rispetto ai 1.118 di ieri), con un trend che si conferma in crescita. I guariti complessivi dall’inizio dell’epidemia sono 18.278.

Purtroppo rimane ancora alto il numero delle vittime, con altri 760 decessi nelle ultime 24 ore (rispetto ai 727 di ieri). I morti complessivi dall’inizio dell’epidemia sono 13.915. Pur elevata, anche questa curva tende ad appiattirsi.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a giovedì 2 aprile 2020



83.049 attualmente positivi al Covid-19 : +2.477 casi dal 1° aprile (ieri l’incremento è stato di 2.937 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 2.937 casi) 18.278 i guariti : pari a +1.431 da ieri ;

: pari a ; 13.915 i morti: pari a +760 da ieri.

Nel complesso i casi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia, il 20 febbraio scorso, sono arrivati a 115.242 (inclusi attualmente positivi, deceduti e guariti).

Tra i 83.049 positivi al Coronavirus alla data del 2 aprile:

50.456 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 28.540 sono ricoverati con sintomi

sono 4.053 sono in terapia intensiva (ieri arano 4.035, +18 in un giorno).

Continua il trend al ribasso nei nuovi accessi alla terapia intensiva di pazienti Covid-19. Così come cresce meno il numero dei pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 2 aprile 2020.

Al calo dell’incremento del dato nazionale sui pazienti ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, contribuiscono soprattutto i numeri della Lombardia, dove da qualche giorno si assiste ad un ridotto aumento dei nuovi pazienti in terapia intensiva. In un giorno in regione è negativo il dato dei nuovi ricoveri in ospedale, nei reparti non intensivi: dagli 11.927 di ieri agli 11.762 di oggi, con 165 pazienti in meno. Tra i pazienti in terapia intensiva, invece i ricoveri in più sono 9 oggi: complessivamente 1.351, rispetto ai 1.342 di ieri. I casi complessivi di Covid-19 in Lombardia sono arrivati a 46.065 dall’inizio dell’epidemia, con una crescita giornaliera di 1.292 casi rispetto a ieri (44.773 casi).

