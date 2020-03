Coronavirus in Italia: si registra una lieve flessione dei casi, purtroppo aumentano i morti. Segnato un nuovo record.

Purtroppo nella contabilità odierna dei nuovi casi di Coronavirus dobbiamo segnalare un’impennata nel numero delle morti giornalieri, che ha raggiunto quasi i mille decessi, un numero mai raggiunto finora. Il triste primato era quello di sabato 21 marzo quando morirono 793 persone in un giorno. Il 27 marzo sono decedute 969 persone in tutta Italia, 50 decessi sono riferiti al giorno prima, ha precisato la Protezione Civile, ma cambia poco quanto alla gravità del dato complessivo. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sono morte in Italia 9.134 persone. I guariti oggi sono 589, meno di ieri, per un totale di 10.950 persone. Dall’inizio dell’epidemia, il numero totale di contagi è di 86.498 casi, inclusi i deceduti e i guariti, con un incremento giornaliero di 5.959 casi. Con questa cifra complessiva l’Italia ha superato la Cina per numero di contagi, piazzandosi dietro agli Stati Uniti che nel giro di 24 ore sono diventati il Paese con più contagi di Covid-19 al mondo, con oltre 92mila casi.



In Italia, le persone attualmente malate o positive al Coronavirus sono 66.414, con un aumento di 4.401 casi in un giorno, lievemente inferiore a quello di ieri. La percentuale di aumento giornaliero dei casi si mantiene nel trend costante dell’ultima settimana tra il 7 e l’8%. Di seguito in dettaglio i dati aggiornati dalla Protezione Civile.

Coronavirus in Italia: lieve flessione dei nuovi contagi ma morti record

Mentre nel mondo imperversa la pandemia di Covid-19 con un aumento repentino dei contagi negli Stati Uniti, diventati il primo Paese al mondo, in Spagna, ma anche in Francia e in Germania, l’Italia purtroppo segna un nuovo drammatico primato: 969 morti in un giorno. Un numero record mai registrato finora e che rimane sempre troppo elevato anche se 50 di questi decessi vanno riferiti al giorno prima, nel quale non erano stati contati. I decessi totali arrivano a 9.134 dall’inizio dell’epidemia. Si mantiene costante il numero dei nuovi contagi, che almeno oggi pur mantenendosi sopra la soglia di 4mila nuove persone positive è inferiore a quello di ieri: 4.401 persone contagiate rispetto alle 4.492 di ieri, per un totale di 66.414 positivi. Inferiore anche l’aumento dei guariti, oggi 589, per un totale di 10.950 persone.

I casi totali di Covid-19 in Italia (malati o positivi, più deceduti e guariti) ha raggiunto la cifra di 86.498 dall’inizio dell’epidemia.



Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a venerdì 27 marzo 2020



66.414 attualmente positivi al Covid-19 : +4.401 casi dal 26 marzo (ieri l’incremento è stato di 4.492 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 4.492 casi) 10.950 i guariti : pari a +589 da ieri ;

: pari a ; 9.134 i morti: pari a +969 da ieri. (di cui 50 riferiti al 26 marzo ma non conteggiati ieri).

Il nuovo incremento dei morti è quello più elevato mai registrato finora in un giorno, anche sottraendo i 50 decessi da aggiungere ai 662 di ieri. Il numero più elevato in un solo giorno, infatti, era stato quello di sabato 21 marzo con 793 morti.

Tra i 66.414 positivi al Coronavirus alla data del 27 marzo:

36.653 si trovano in isolamento domiciliare (ieri erano 30.920);

si trovano (ieri erano 30.920); 26.029 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 33.648);

sono (ieri erano 33.648); 3.732 sono in terapia intensiva (+120 ricoveri da ieri).



La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 27 marzo 2020.

Informazioni aggiornate sull’epidemia di coronavirus e su come comportarsi sul portale web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

