Coronavirus in Italia: i malati scendono sotto gli 80 mila, aumentano i guariti. I dati aggiornati al 13 maggio.

Buone notizie dai dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia, il numero dei malati o attualmente positivi al virus in Italia scende sotto le 80 mila unità, pari a 78.457 casi, con un calo giornaliero di 2.809 casi. Oggi tornano ad aumentare i guariti che tornano sopra le 3 mila unità, pari a 3.502 in più in un giorno. Purtroppo rimane ancora elevato il numero dei morti che oggi sale a 195 decessi giornalieri, superando la soglia dei 31 mila complessivi.

Il numero totale dei contagi da Covid-19 in Italia, comprensivo di attualmente positivi, guariti e deceduti sale a 222.104 casi dall’inizio dell’epidemia. L’incremento giornaliero oggi scende a +888 casi rispetto ai +1.402 di ieri. L’incremento percentuale oggi è di +0,40%, in calo dal +0,64% di ieri. Mentre l’altro ieri era al +0,34%. Un andamento che conferma la discesa della curva epidemica.

Il numero dei tamponi effettuati oggi è di 61.973, in aumento dai 67.003 di ieri. Il rapporto giornaliero tra contagi e tamponi scende all’1,4% e segna un ulteriore record al ribasso dopo l’1,6% del 9 e 10 maggio scorsi. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: malati meno di 80 mila, aumentano i guariti, dati aggiornati

I dati al 13 maggio della Protezione Civile sull’epidemia di Covid-19 in Italia confermano il trend in calo della curva epidemica, con un ulteriore calo di malati e un nuovo aumento dei guariti. Purtroppo rimane ancora alto il numero delle vittime che torna a sfiorare i 200 casi, in aumento dopo i cali, seppure contenuti, degli ultimi giorni. Nel frattempo si amplia il divario tra malati e guariti, a vantaggio di questi ultimi. Dati che fanno ben sperare e che si spera siano mantenuti anche quando arriveranno, tra qualche giorno, quelli sui contagi avvenuti nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, con la riapertura di molte attività economiche e l’allentamento sulle restrizioni ai movimenti.

Intanto, oggi le persone malate o attualmente positive al Covid-19 scendono a 78.457 unità, con meno 2.809 casi rispetto ai meno 1.222 di ieri. I guariti tornano sopra le 3 mila unità, con 3.502 persone guarite o dimesse dagli ospedali che portano il numero complessivo a 112.541 dall’inizio dell’epidemia. Purtroppo, invece, aumentano di nuovo i morti, che oggi sono 195 in tutta Italia, in aumento dai 172 di ieri e dai 179 dell’altro ieri. Bisogna tornare indietro al 9 maggio per avere un numero simile, 194. I decessi complessivi per Covid-19 in Italia superano la soglia dei 31 mila, pari a 31.106 dall’inizio dell’epidemia.

Bene invece i ricoveri in ospedale che continuano la loro discesa, con i pazienti nelle terapie intensive che scendono sotto le 900 unità.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 13 maggio 2020



78.457 attualmente positivi al Covid-19 : -2.809 casi dal 12 maggio (ieri erano diminuiti di 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi); 112.541 i guariti : pari a +3.502 da ieri ;

: pari a ; 31.106 i morti: pari a +195.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia supera la soglia dei 222 mila, pari a 222.104 casi totali, rispetto ai 221.216 di ieri.

Tra gli 78.457 positivi al Coronavirus alla data del 13 maggio:

65.392 si trovano in isolamento domiciliare ( -2.057 in un giorno )



si trovano ( ) 12.172 sono ricoverati con sintomi ( -693 pazienti in un giorno )



sono ( ) 893 sono in terapia intensiva (ieri erano 952, -59 in un giorno).

Ottimi dati oggi quelli sui ricoveri in ospedale e sui pazienti positivi in casa. Nelle terapie intensive si registra un ulteriore calo di pazienti, oggi sono 59 in meno rispetto ai meno 47 di ieri, che fanno scendere il numero complessivo dei ricoveri nelle intensive sotto le 900 unità, pari a 893. Diminuiscono ancora di più i ricoveri negli altri reparti ospedalieri, oggi con meno 693 pazienti rispetto ai meno 674 di ieri. Molto bene il calo dei positivi in isolamento domiciliare che oggi scendono di ben 2.057 unità, rispetto ai meno 501 di ieri.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 13 maggio 2020.

Buoni oggi i dati della Lombardia che registrano un aumento di contagi totali di +394, decisamente in calo dai +1.033 di ieri, nei quali tuttavia erano stati inseriti casi di tamponi dei giorni precedenti non conteggiati. Oggi gli attualmente positivi o malati scendono di 643 unità, dopo l’aumento di 264 di ieri, portando il numero complessivo a 30.032 casi. Di questi malati o positivi al Covid-19: 24.718 sono in isolamento domiciliare (-413 da ieri, quando erano aumentati di 458 casi, perché non precedentemente conteggiati); 5.007 sono ricoverati con sintomi in ospedale (-215 da ieri); 307 in terapia intensiva (-15).

I morti in Lombardia oggi sono 69, un numero prossimo ma in aumento dai 62 di ieri e dai 68 dei due giorni precedenti. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sono morte in Lombardia 15.185 persone. I guariti oggi sono 968, ancora in crescita dai 707 di ieri. Le persone guarite complessivamente in regione sono 38.801 dall’inizio dell’epidemia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

