Sun Shoupeng, presidente della Croce Rossa cinese, intervenuto con Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, in conferenza stampa ha detto: “servono misure più rigorose“. Secondo Sun Shoupeng in Italia al momento non ci sono misure adeguate alla gravità della situazione. E’ necessario cambiarle in modo da affrontare questa emergenza coronavirus con più probabilità di successo. Secondo Shoupeng “c’è in giro ancora troppa gente sia per la strada che nei mezzi pubblici e sono tutti senza mascherina. Quello che state vivendo è molto simile a quello che noi abbiamo vissuto in Cina a Wuhan, epicentro del focolaio cinese del coronavirus, c’è un alto numero di pazienti positivi, di pazienti ricoverati e purtroppo anche di decessi“. C’è però un aspetto positivo secondo Shoupeng, “se vengono aumentate le misure di quarantena è più facile individuare le persone positive al coronavirus, quelle esposte e dunque da trattare, così da curare tutti nel miglior modo possibile“.

“Le persone non indossano le mascherine”: è uno dei problemi in Italia contro il Coronavirus secondo i cinesi

In Cina, a Wuhan, racconta Shoupeng, si è reagito subito con fermezza e si sono ottenuti dei successi “un mese dopo l’inizio del lockdown abbiamo avuto i primi risultati, gli ospedali hanno potuto trattare i pazienti con le misure necessarie superando così di fatto il picco della pandemia e abbassando i contagi”. Shoupeng, che ha avuto modo di visitare Milano, ha anche fornito dei consigli per sconfiggere il virus, spiegando che è necessario che i cittadini seguano le regole ma che occorrono anche misure di sicurezza più elevati, come chiusura di tutte le attività economiche e quarantena per tutti. “Non c’è una seconda scelta di fronte alla vita.“

Alla fine della conferenza stampa il presidente Fontana ha ribadito i concetti: “non si deve aspettare più niente, si devono prendere le decisioni suggerite da chi ha vissuto questa esperienza e ha sconfitto il virus.”

