Prosegue il calo dei nuovi contagi di Coronavirus in Italia, ma i morti sono sempre troppi. Nelle ultime 24 ore sono decedute 889 persone. Mentre i nuovi casi di Covid-19 sono 3.651, in calo dai 4.401 di ieri, per un numero di persone attualmente positive pari a 70.065. Dall‘inizio dell’epidemia il numero dei casi complessivi in Italia ha superato i 90mila, pari a 92.472 casi. Un numero che comprende anche i deceduti, 10.023 in totale, e i guariti, 12.384 complessivi, con un incremento oggi di 1.434 persone. L’Italia si conferma al secondo posto tra i Paesi del mondo con più contagi di Covid-19. Di seguito i dati aggiornati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: un nuovo calo dei contagi

Si è tenuta come di consueto la conferenza stampa della Protezione Civile per la comunicazione dei dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. È tornato il commissario all’emergenza Angelo Borrelli, assente nei giorni scorsi per malattia e febbre, sintomi in un primo momento scambiati per Coronavirus ma poi il tampone è stato negativo.

Continuano ancora ad aumentare i casi di Coronavirus in Italia, ma con un rallentamento nella progressione. Oggi, infatti si sono registrati 3.651 nuovi contagi, un numero inferiore a quelli di ieri (4.401) e dell’altro ieri (4.492). Le persone attualmente positive al virus hanno superato le 70mila, pari a 70.065. Scendono i morti rispetto al dato drammatico di ieri (969), con 889 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il numero dei morti sopra quota 10mila, 10.023 complessivi dall’inizio dell’epidemia. Tornano a salire in modo consistente i guariti, oggi con un incremento di 1.434 unità, rispetto alle 589 di ieri. Una buona notizia. Il numero di guariti/dimessi in totale è di 12.384 persone. Tutti i casi complessivi di Covid-19 salgono a 92.472, con un incremento giornaliero di 5.974 casi (che include positivi, deceduti e guariti).

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 28 marzo 2020



70.065 attualmente positivi al Covid-19 : +3.651 casi dal 25 marzo (ieri l’incremento è stato di 4.401 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 4.401 casi) 12.384 i guariti : pari a +1.434 da ieri ;

: pari a ; 10.023 i morti: pari a +889 da ieri.

Il numero dei morti scende rispetto a ieri, ma continua ad essere molto elevato, soprattutto il Lombardia.

Tra i 70.065 positivi al Coronavirus alla data del 28 marzo:

39.533 si trovano in isolamento domiciliare (ieri erano 36.653);

si trovano (ieri erano 36.653); 26.676 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 24.753);

sono (ieri erano 24.753); 3.856 sono in terapia intensiva (ieri arano 3.612, +244 in un giorno, con un ulteriore aumento).

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 28 marzo 2020.

