Coronavirus in Italia: sono sempre meno ricoveri in terapia intensiva. I dati aggiornati al 15 aprile.

Rimangono ancora stabili i contagi di Coronavirus in Italia, che oggi segnano un nuovo incremento di nuovi positivi ma a fronte di un numero di maggiore di tamponi. Tanto che si segnala la percentuale più bassa finora registrata del rapporto tra nuovi positivi e tamponi, sul 6,1%. I tamponi effettuati oggi sono 43.715.

I casi totali di Covid-19 in Italia sono 165.155 dall’inizio dell’epidemia, che comprendono nuovi positivi, guariti e deceduti. L’incremento giornaliero è di 2.667, meno di ieri quando si sono registrati 2.972 casi. Un calo che in questo caso è dovuto al minor numero di guariti e di deceduti. L’incremento percentuale scende dal +1,86% al +1,64% di oggi. Si conferma, dunque, la tendenza al ribasso.

Cresce invece il numero dei nuovi positivi che oggi è di 1.127, dai 675 di ieri. Il totale di persone attualmente positive al Covid-19 è di 105.418 casi. La maggior parte si tratta di persone in isolamento a casa, mentre calano in modo consistente i ricoveri in ospedale, sia in terapia intensiva che negli altri reparti. Questa è la notizia migliore di oggi. Di seguito i dati aggiornati.

Coronavirus in Italia: sempre meno ricoveri in terapia intensiva, i dati aggiornati

Dalla quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile delle ore 18.00 emerge una situazione ancora stabile sui malati di Coronavirus in Italia. Il dato sui contagi generale è in calo, confermando la lunga tendenza al ribasso, ma come ha sottolineato Ranieri Guerra, del Comitato tecnico scientifico, in conferenza stampa, siamo ancora al plateau della curva epidemica. La discesa, attesa per questi giorni, ancora non c’è.

I nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi – ma con il tampone eseguito alcuni giorni fa – sono 1.127, per un totale di 105.418 persone attualmente positive. Oggi i guariti sono meno, 962 rispetto ai 1.695 di ieri, per un totale di 38.092 persone guarite dall’inizio dell’epidemia. Il dato positivo è il calo dei morti, anche se modesto, oggi sono 578 rispetto ai 602 di ieri. Sostanzialmente rimaniamo tra i 500-600 morti, un altro numero che ancora non scende. Dall’inizio dell’epidemia sono morte 21.645 persone.

Fanno ben sperare, invece, i numeri dei ricoveri in ospedale, con nuovi importanti cali dei posti letto occupati sia in terapia intensiva che negli altri reparti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 15 aprile 2020



105.418 attualmente positivi al Covid-19 : +1.127 casi dal 14 aprile (ieri l’incremento è stato di 675 casi, lunedì di 1.363, domenica di 1.984, sabato di 1.996, venerdì 10 aprile di 1.396, giovedì di 1.615, mercoledì di 1.195, martedì 7 aprile di 880 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 675 casi, lunedì di 1.363, domenica di 1.984, sabato di 1.996, venerdì 10 aprile di 1.396, giovedì di 1.615, mercoledì di 1.195, martedì 7 aprile di 880 casi) 38.092 i guariti : pari a +962 da ieri ;

: pari a ; 21.645 i morti: pari a +578 da ieri.

I dati dei nuovi positivi rimangono sostanzialmente stabili, con un incremento di circa l’1%. Oggi diminuiscono i guariti e leggermente anche i morti, che comunque rimangono ad un livello elevato.

Tra i 105.418 positivi al Coronavirus alla data del 15 aprile:

74.696 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 27.643 sono ricoverati con sintomi ( -368 pazienti in un giorno )



sono ( ) 3.079 sono in terapia intensiva (ieri arano 3.186, -107 in un giorno).

I dati positivi sono quelli dei ricoveri ospedalieri. Continua la discesa dei ricoveri in terapia intensiva, con sempre meno pazienti, oggi sono scesi di 107, portando il numero di posti letto occupati a 3.079. Ieri il calo era stato di 74 ricoveri. I posti letto occupati nelle terapie intensive è quasi di mille in meno rispetto al numero massimo di 4.068 raggiunto il 3 aprile scorso. Molto buono è anche il calo dei pazienti negli altri reparti, che oggi è di 368, portandosi a 27.643.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 15 aprile 2020.

Migliorano i dati in Lombardia riguardo ai nuovi casi totali e soprattutto sui ricoveri in ospedale. Oggi si registra un aumento di 827 casi totali (inclusi nuovi positivi, guariti e deceduti) che porta il totale dei casi a 62.153 dall’inizio dell’epidemia. I ricoveri in terapia intensiva diminuiscono di 48 pazienti, passando dai 1.122 di ieri ai 1.074 di oggi. Scendono, inoltre, di 34 pazienti i ricoveri negli altri reparti ospedalieri passando dai 12.077 di ieri ai 12.043 di oggi. I decessi registrati oggi in Lombardia sono 235, in lieve calo dai 241 di ieri, ma sempre in numero elevato. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus sono morte 11.377 persone in Lombardia, più della metà di tutti i decessi in Italia (21.645).

La pandemia di Covid-19



I numeri della pandemia di Covid-19 nel mondo hanno superato i 2 milioni di casi. Gli Stati Uniti sono sopra i 610mila contagi, mentre le vittime nel paese sono oltre 26mila, con la città di New York che si avvicina agli 8mila decessi. Rimane elevato il numero delle vittime in Spagna, che tuttavia non supera quello dell’Italia, nonostante i casi più numerosi. Continua a crescere il numero delle vittime in Francia e nel Regno Unito. Il numero di decessi per Covid-19 nel mondo ha superato i 130mila.

Informazioni aggiornate sull’epidemia di coronavirus e su come comportarsi sul portale web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

