Emergenza Coronavirus | Ecco alcuni consigli e raccomandazioni sul ricambio d’aria, i prodotti di pulizia e i sistemi di ventilazione per gli ambienti chiusi.

Ecco alcuni consigli, a cura del gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità, per gli ambienti chiusi con raccomandazioni sul ricambio d’aria, i prodotti di pulizia e i sistemi di ventilazione. Sono utili sempre ma in particolare in questo momento in cui l’igiene dell’aria e delle superfici deve essere più accurata.

CONSIGLI PER TUTTI GLI AMBIENTI CHIUSI

ricambio dell’aria:

Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti chiusi : casa uffici strutture sanitarie, farmacie, para farmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto

: casa uffici strutture sanitarie, farmacie, para farmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate. Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte.

scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate. Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

LEGGI ANCHE —> CORONAVIRUS E FIGLI A CASA: I CONSIGLI PER NON IMPAZZIRE

Pulizia:

Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).

e raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette). Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.

e/o e/o In tutti casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale. Non miscelare i prodotti di pulizia , in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti.

, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

LEGGI ANCHE —> CORONAVIRUS E CIBO | LE PRECAUZIONI IN CUCINA SPIEGATE DA UN ESPERTO

Impianti di ventilazione:

A casa:

pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.

Negli uffici e nei luoghi pubblici:

gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC), devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (temperatura umidità CO2.)

e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (temperatura umidità CO2.) Negli impianti di ventilazione meccanica controllata eliminare totalmente il ricircolo dell’aria.

Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficace.

Care Unimamme questi consigli e raccomandazioni vi sembrano utili? Avete gia fatto delle pulizie profonde in casa?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.