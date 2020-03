Il Governo sta in queste ore valutando se è necessario che le scuole rimangano chiuse, di qualsiasi ordine e grado, in tutte le Regioni italiane.

Tutti i membri del Governo sono in queste ore riuniti a Palazzo Chigi per discutere sull’emergenza coronavirus. L’ipotesi è quella di chiudere le scuole do ogni grado per tutte le Regioni d’Italia per un periodo anche abbastanza lungo in modo da limitare i contagi.

Coronavirus: le ultime notizie sulle scuole chiuse

Nel corso del vertice convocato dal premier nella sede di governo con tutti i ministri si sta prendendo una decisione che avrà molte conseguenze. Si sta valutando la sospensione temporanea delle lezioni per un periodo non inferiore alle due settimane che potrebbe entrare in vigore già da domani o al massimo da lunedì. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, sta lavorando per far si che gli studenti non perdano l’anno scolastico anche se non si raggiungeranno i 200 giorni.

Come riportato da Il Messaggero, oltre alle scuole delle Regioni che avevano già comunicato lo sto delle lezioni, ci sarà anche:

A Vasto, in Abruzzo, per un caso tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Pontremoli, l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha comunicato che a seguito di un caso probabile di coronavirus si è resa necessaria la chiusura precauzionale del pronto soccorso di Pontremoli (Massa Carrara). I sindaci della Lunigiana hanno chiesto al presidente della Toscana, Enrico Rossi, di valutare un provvedimento di precauzionale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. E' stata predisposta per oggi una giornata di generale sanificazione degli edifici scolastici.

Basilicata, ferme le lezioni a Trecchina, in provincia di Potenza, dove è stato rilevato il primo caso di contagio da Covid 19. Il sindaco Ludovico Iannotti ha stabilito che domani saranno completato le operazioni di sanificazione degli ambienti scolastici già avviate oggi. Per quanto riguarda le attività di aggregazione quali ad esempio palestre, supermercati, farmacia, banca, poste e altri luoghi di aggregazione, "l'amministrazione raccomanda l'osservanza scrupolosa della buona pratica delle dieci regole di misure di prevenzione igienico-sanitarie e raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani nei locali pubblici".

Marche, attività didattiche e manifestazioni sospese fino all'8 marzo per "contenere la diffusione del contagio, visto l'aggravarsi della situazione, poiché nelle Marche siamo arrivati a due decessi e oltre 60 casi di Coronavirus, diffusi principalmente nella provincia di Pesaro Urbino, e oggi estesi anche nelle province di Ancona e Macerata".

Liguria, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, qui le scuole restano chiuse fino all'8 marzo.

, e , qui le scuole restano chiuse fino all’8 marzo. Lazio, forse verranno anticipate le vacanze di Pascqua.

Puglia: Presidente Emiliano invita famiglie a non mandare figli a scuola: "Ho inserito questa disposizione sulle scuole in un'ordinanza. Me ne assumo la responsabilità. C'è il diritto dei genitori con una pandemia in atto di non mandare i propri figli a scuola. È un diritto preesistente. Tutte le famiglie che decideranno di non mandare loro figli a scuola non potranno vedersi opporre in sede di scrutinio qualunque tipo di azione disciplinare. Quindi le assenze sono giustificate da parte del presidente che si è preso la responsabilità. Questa facoltà consentirà alle famiglie di giustificare l'assenza con mia ordinanza. Ma soprattutto consentirà a chi deve ricevere queste persone a scuola di avere massima tutela possibile.

Campania: chiusa una scuola nel salernitano ed una a Torre de Greco, in provincia di Napoli. Chiuse tutte le scuole nei comuni dell'Isola d'Ischia.

chiusa una scuola nel salernitano ed una a Torre de Greco, in provincia di Napoli. Chiuse tutte le scuole nei comuni dell’Isola d’Ischia. Trentino Alto Adige: sei comuni hanno chiuso le scuole.

Confermata la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola dopo assenze di durata superiore a cinque giorni dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria. Possibile la didattica a distanza nei territori dove le scuole sono chiuse per l’emergenza coronavirus. Inoltre, è stata confermata anche la sospensione fino al prossimo 15 marzo di tutti i viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche. La disposizione è valida per le scuole di tutto il Paese. Chi ha già dato un acconto potrà richiedere il rimborso completo delle spese sostenute.

Scuole chiuse in tutta l’Italia: conferma dal Governo

E’ di adesso la notizia che tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse da domani fino alla metà di marzo. Il governo ha disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. Lo ha deciso l’Esecutivo riunito a Palazzo Chigi.

L’annuncio ufficiale arriverà in serata da parte del presidente del Consiglio.

