Coronavirus, le scuole resteranno chiuse in alcune Regioni d’Italia. Con l’approvazione del nuovo decreto nessuno perderà l’anno scolastico.

Ad una settimana dall’esplosione del coronavirus in Italia i contagi sono saliti a 821. Il Governo sta decidendo in che regioni le scuole potranno riaprire ed è stato messo a punto un nuovo decreto per una seconda ondata di interventi relativi all’emergenza Coronavirus.

Coronavirus: le scuole resteranno chiuse in alcune Regioni d’Italia ed il nuovo decreto

Come riportato da Repubblica, il nuovo decreto indicherà che in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le scuole, di qualsiasi ordine e grado, rimarranno chiuse per altri 8 giorni. Il contagio, in queste regioni ha un’evoluzione ancora troppo veloce e l’Organizzazione mondiale della sanità ha alzato il livello di rischio globale.

Nel decreto, che questa mattina dovrebbe essere approvato, c’è invece l’apertura delle scuole in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Marche. Anche per le province di Trento e Bolzano le scuole dovrebbero riaprire da lunedì. Da lunedì, anche nel Trentino Alto Adige si torna in classe. In questi giorni, sono stati 5 milioni gli studenti che sono rimasti a casa, il commissario straordinario Angelo Borrelli ha detto: “Sulle scuole si sta lavorando a un provvedimento che sarà di nuovo generalizzato per tutte le regioni, prevedendo un comportamento uniforme, condiviso e concordato“. Il presidente della Regione Piemonte ha precisato: “Si va verso soluzioni differenziate tra Lombardia, Veneto, Emilia e le altre regioni“. Nel decreto sono coinvolte anche le Università che stanno attivando corsi a distanza. Nelle città come Napoli e Venezia, che in queste ore hanno previsto grandi sanificazioni degli istituti scolastici, con la nuova settimana si torna in classe.

La viceministra per l’istruzione, Anna Ascani, vuole tranquillizzare i cittadini: “Credo sia importante, ove possibile, tornare al più presto alla normalità. L’esame di maturità si farà“.

Tra le misure che verranno messe in atto, c’è anche quella della validità dell’anno scolastico. Nel decreto, infatti, è stata inserita una norma del ministero dell’Istruzione che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico. Ciò riguarderà gli studenti che frequentano scuole chiuse a causa del Coronavirus.

Per gli abitanti delle zone rosse ci sarà un fermo per due mesi del pagamento delle bollette di luce, gas e rifiuti e sospensione fino al 30 aprile delle rate delle assicurazioni. Sospeso anche il pagamento per un anno delle rate dei beneficiari di mutui agevolati e delle cartelle esattoriali.

Voi unimamme eravate a conoscenza delle chiusure o delle aperture delle scuole? Cosa ne pensate?

