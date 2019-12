Una ragazza pubblica le foto di un pestaggio avvenuto per mano del compagno.

Unimamme, oggi vogliamo parlarvi di una storia di denuncia da parte di una ragazza che si è servita dei social per segnalare gli abusi subiti dal fidanzato.

Ragazza mette online le foto della violenza

“Così mi ha ridotto divertendosi” ha scritto una giovane di Bastia Umbra, Caterina Degli Espositi che il 5 dicembre scorso ha pubblicato sul su profilo Facebook della immagini in cui mostrava il volto tumefatto. La ragazza, dopo aver condiviso queste immagini ha ricevuto la solidarietà di molte persone, ben 142 Like e 394 condivisioni tra amici, conoscenti e semplici sostenitori. C’è stato anche chi le ha consigliato di denunciare l’accaduto, cosa che lei ha già fatto. Sul Corriere è stato riportato che l’uomo ha dei precedenti e, in passato, è stato considerato semi-infermo di mente.

La relazione di questa coppia sarebbe iniziata negli ambienti della tossicodipendenza. A commentare questa storia è intervenuta anche la sindaca di Bastia Umbra. «È stato un gesto vergognoso che non offende solo una ragazza, ma un’intera comunità. Come amministrazione valuteremo attentamente se sarà il caso di procedere per la tutela della città e della sua gente». In occasione della commemorazione per le vittime di violenza svoltasi il 30 novembre scorso la sindaca ha commentato così: “come amministrazione valuteremo attentamente se sarà il caso di procedere per la tutela della città e della sua gente”. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla sul Corriere? Noi speriamo che l’uomo che ha provocato quelle ferite alla giovane venga prontamente fermato.

