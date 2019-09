Nel suo nuovo libro in uscita Inside Out l’attrice Demi Moore fa delle rivelazioni sul suo passato, in particolare su uno stupro subito a 15 anni.

Inside Out è il titolo del libro in uscita il prossimo 24 settembre in cui la nota attrice Demi Moore ha rivelato tutti i particolari sul suo passato, dall’infanzia, passando per i matrimoni con Bruce Willis e Ashton Kutcher, fino a oggi.

DEMI MOORE: LA VERITA’ SUL SUO PASSATO

Vi anticipiamo che si tratta di una storia in cui Demi Moore, il cui vero nome è : Demetria Gene Guynes, celebre per film come: Ghost, Soldato Jane, Proposta indecente, svela il suo passato di dipendenze, tradimenti e la terribile violenza sessuale subita da ragazzina.

Nel corso di un’intervista col New York Times ha affermato: “La vita da attrice è emozionante, eppure mi sento molto vulnerabile. Non è come interpretare un personaggio in un film. Non c’è qualcun altro che interpreta me”.

Fin da bambina Demi Moore ha avuto una vita difficile. Lei e la sua famiglia si spostavano continuamente, dal New Mexico alla Pennsylvania all’Ohio fino allo stato di Washington prima di arrivare, finalmente, in California.

Sua madre tentò diverse volte di suicidarSi e colui che considerava suo padre (in seguito scoprì che non era suo padre biologico), Danny Guynes, cercò il suo aiuto per impedire alla mamma di uccidersi.

“Quando ero ancora bambina ho dovuto estrarre le pillole dalla bocca di mia madre con le mie piccole dita, prima che le ingoiasse, mentre mio padre la teneva aperta e mi diceva come fare… Qualcosa di molto importante stava succedendo. La mia infanzia era finita“ racconta l’attrice.

Solo molto anni più tardì scoprì che suo padre biologico era un altro uomo. A 15 anni è stata violentata, il giorno successivo al suo sedicesimo compleanno si è trasferita da casa di sua madre per stare con un chitarrista.

Poi ebbe problemi con il proprio corpo e con la droga.

Due anni dopo ha sposato il musicista rock Freddy Moore, da cui ha preso il cognome. Il primo matrimonio è durato dal 1980 al 1984, quello con Bruce Willis dal 1987 al 2000 e il terzo con Ashton Kutcher, più giovane di 15 anni, dal 2005 al 2013.

Da Bruce Willis ha avuto 3 figlie: Rumer Glenn, Scout LaRue e Tallulah Belle. Il divorzio dal secondo marito e la successiva relazione con un uomo molto più giovane di lei sono stati molto chiacchierati.

LEGGI ANCHE > INSEGNARE AI BAMBINI A RISPETTARE LE LORO PARTI INTIME PREVIENE ABUSI SESSUALI

Demi racconta la sua relazione con Kutcher: “avevamo appena iniziato a uscire insieme, era il 2003, io avevo 42 anni e lui 15 di meno, sono rimasta incinta poco dopo, di una bambina, a cui avremmo voluto dare il nome di Chaplin Ray, ma al sesto mese di gravidanza ho avuto un aborto spontaneo...”.

Dopo questo dolore Demi Muoore è diventata dipendente dal Vicodin, un antidolorifico.

Nel 2012 ebbe una crisi mentre si trovava con la figlia maggiore Rumer, successivamente andò in riabilitazione. “Parte della mia vita stava andando chiaramente a rotoli. Ora sono pulita, ma allora non avevo una carriera né una relazione stabile”.

Ora però gli incubi del passato sembrano un po’ più lontani perché Demi ha una relazione stabile con la stilista Masha Mandzuka.

Unimamme, cosa ne pensate di queste rivelazioni?