Dopo la morte di Nadia Toffa è deceduta anche la nonna, Maria Cocchi.

Unimamme, il 13 agosto scorso ci ha lasciati, all’improvviso, la “iena” Nadia Toffa dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello.

Nadia Toffa: un nuovo lutto, le parole di un amico

Il suo esempio, la sua tenacia nell’aiutare il prossimo, come i piccoli malati di tumore di Taranto hanno toccato il cuore di molti e infatti una folla molto nutrita si è radunata per il suo ultimo saluto.

Purtroppo, per la sua famiglia, i lutti non sono finiti. A pochi giorni dalla morte della nipote è deceduta anche sua nonna, Maria Cocchi. La donna aveva 97 anni e viveva a Cerveno, un piccolo paesino in provincia di Brescia dove la conoscevano tutti perché era la più anziana.

La donna aveva tre figlie, tra cui Margherita, la madre di Nadia Toffa. Secondo alcuni la donna, già molto anziana, non avrebbe resistito alla morte dell’amata nipote.

Martedì scorso si sono celebrati i funerali dell’anziana.

Il collega delle iene Pablo Trincia ha voluto ricordare la donna con un messaggio su Facebook: “Ho letto che ci ha appena lasciati anche la nonna di Nadia, la signora Maria Cocchi.

Dolore che si aggiunge al dolore.

Spero che si siano ritrovate.

Un forte abbraccio alla famiglia da parte di tutti noi.”

Il post del giornalista ha ottenuto 11 147 Like e 113 condivisioni.

La famiglia di Nadia Toffa è sempre stata molto unita ed ha affrontato insieme la lotta contro il tumore. Proprio la sua famiglia le aveva dato un commovente addio su Instagram.

Unimamme, ci stringiamo anche noi intorno al dolore di questa famiglia, che ha già patito tanto.

A loro vanno i nostri pensieri e voi avrete un pensiero per loro?